Маленький янгол: Джіджі Хадід вперше показала фото з дитиною

Супермодель Джіджі Хадід зовсім скоро стане мамою, за прогнозами інсайдерів, це станеться у вересні. Але так як Хадід вирішила не робити свою вагітність предметом загального обговорення, то відомості про майбутнє материнство моделі були лише припущеннями. Коли радісна новина просочилася в пресу, модель не стала заперечувати, що це правда, але подробицями пообіцяла поділитися пізніше, вже після пологів. А от сьогодні Джіджі несказанно порадувала шанувальників у своєму Instagram цілою серією фотознімків з вже великим животиком. По суті, це перші фото з майбутнім малюком 25-річної матусі.

Вагітна модель підкорила мережу (фото: instagram.com/gigihadid)

«Вирощую янголятка», - підписала перше фото знаменитість. «Бережу і ціную цей особливий момент у моєму житті», - таким був підпис до чергової порції фотографій. Всі фото черно-білі, модель одягнена в шикарне напівпрозорі вбрання і виглядає просто чудово.

Модель у фотосесії (фото: instagram.com/gigihadid)

«Чекаємо не дочекаємося, коли побачимо цього маленького янгола», «Ви двоє – справжні янголи!», «Це так прекрасно!», «Джіджі, ти будеш неймовірно красивою мамою!», «Бути вагітною і вирощувати всередині янгола – одне з найкращих почуттів в житті! Вітаю!», «Ти виглядаєш неймовірно!», - посипалися коментарі від друзів і фоловерів.

Джіджі вперше показала животик (фото: instagram.com/gigihadid)