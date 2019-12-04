Маленька зірочка: Лілія Ребрик зворушила посмішкою однорічної дочки Полінки

Лілія Ребрик - одна з тих українських зірок, яка із задоволенням не тільки про свою творчє, але й особисте життя розповідає. Українська телеведуча і актриса з регулярною частотою показує яскраві і трепетні моменти з чоловіком (хореограф Андрій Дикий), а також доньками - 8-річною Діаною і однорічної Поліною. Новий пост зіркової мами присвячений саме наймолодшій доньці.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Лілія опублікувала портрет дочки, яка позує з великим букетом квітів. При цьому дівчинка щиро посміхається в камеру. Волосся зав'язані в забавну "мальвіну". Складно не відзначити, що Поліна дуже схожа на маму.

“#nocomments Просто усміхніться! #дикаполька", - лаконічно і життєствердно підписала фото Ребрик.

Донька Лілії Ребрик - Поліна (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої прийшли в захват від нового поста своєї улюблениці. І поспішили просто-таки засипати її захопленими коментарями:

"Бозі,Бозі, яка сміхотулька"

"Маленький сміхотунчик!!"

"Чудо пречудесне!"

"Яка прекрасна бусинка"

"Папа квіточками балує!"

"Схожа на вас"

"Майбутня артистка"

“Яка гарна Поліна. Просто цукерочка"

"Діти це квіти, милашка"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

До речі, раніше Лілія показувала результат нової сімейної фотосесії. З чоловіком і доньками зіркова мама знялися в піжамах в домашній обстановці.

“Фотосесія вчотирьох - це завжди дико весело. Наша #дикасімейка долучається до благодійного дня піжам, який вперше відбудеться в Україні", - уточнила тоді Лілія.

Лілія Ребрик з чоловіком і доньками в піжамній фотосесії (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія Ребрик підкорила виходом у світ в незвичайному плаття "з підсвічуванням".