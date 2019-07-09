Маленька принцеса: Вікторія Бекхем показала рідкісний кадр 7-річною донькою

Вікторія Бекхем останнім часом – головна фігура для обговорення всіх порталів. Нещодавно знаменитість відсвяткувала 20-ту річницю весілля зі своїм чоловіком – відомим футболістом Девідом Бекхемом. Пара відзначила свято романтичною поїздкою по Франції. Потім 45-річна ікона стилю представила нову обкладинку. Вона прикрасила ювілейний випуск німецького Vogue. У досить пікантній фотосесії вона постала напівоголеної.

Нова робота для Vogue Germany (фото: instagram.com/victoriabeckham)

І ось через пару днів чергові новини – незабаром Вікторія представить новинку від її косметичного бренду Victoria Beckham Beauty, який запустила ще в лютому. "Скоро, я так схвильована! Дізнайся першим, зареєструйтесь по посиланню в біо. Цілу!", – написала Вікторія на своїй сторінці в Instagram, додавши короткий ролик, а також масу фото зі зйомок. В тому числі і процес підготовки шкіри з патчами з власної лінії.

Вікторія на зйомках (фото: instagram.com/victoriabeckham)

До речі, Вікторія розповіла, що давно і наполегливо працювала над новими продуктами разом з фахівцями з Estée Lauder. Виявляється, до роботи над своєю косметичною лінією Вікторія підключила Сару Креал. Жінка раніше була директором з розвитку вже згаданого вище американського б'юті-гіганта. Так що сумніватися в якості продуктів від Бекхем точно не варто. До речі, судячи з хэштегів, упор Вікторія буде робити на натуральність і чистоту. Ці поняття в останні час стали ключовими для всіх, хто стежить за своїм здоров'ям і красою.

Молодша Харпер – улюблениця всієї родини (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Але саме миле фото, яке зібрало максимум коментарів, вона додала в кінці. До знаменитої мами на зйомках приєдналася малятко Харпер. Наймолодша з дітей Вікторії і Девіда однозначно улюблениця всієї родини. Дівчинку обожнюють як батьки, так і старші брати. За допомогою фоторедактора Вікторія "одягла" Харпер яскраво-рожеву корону. "Сьогодні у мене був маленький гість на знімальному майданчику! Зйомка #VictoriaBeckhamBeauty з мамою. Поцілунки від Харпер Севен!", – написала любляча мама під зворушливим знімком. Користувачі мережі тут же засипали зоряну маму і її дочку захопленими коментарями, зазначивши, що мала, як і Вікторія, виглядають просто відмінно. Деякі також висловили здивування, чому у Харпер досі немає свого облікового запису.