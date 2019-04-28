Маленька принцеса: Ольга Фреймут розчулила зворушливим великоднім фото дочки

Відома телеведуча Ольга Фреймут ніколи за словом в кишеню не лізла – гостра на язик, вона завжди вміла прикувати до себе увагу мільйонів глядачів і змусити тремтіти від страху рестораторів. Але все змінилося, коли теледіва стала мамою трьох малюків – вона з здаволенням присвячує себе родині, втім, не забуваючи про творчість. Ольга пише книги й займається видавничою справою і встигає блищати на світських заходах. Але троє дітей – юна Злата і малюки Валерій і Євдокія – і коханий чоловік Володимир Локотко залишаються для неї в пріоритеті. Правда, фото доньки і сина вона показує в Instagram не часто, але на честь світлого свята вирішила зробити виключення.

На знімку маленька Євдокія в святковій білій сукні, схожій на вбрання принцеси, підняла білосніжний пасхалый рушник і з цікавістю розглядає вміст кошика.

"Христос воскрес! Миру і тепла вашим родинам!" - залишила тепле побажання для підписників на свято Пасхи Ольга.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Шанувальники у відповідь написали ведучій поздоровлення і не змогли пройти повз душевного знімка із малятком.

"Маленька красунечка!", "Це ваша Євдокія така вже панночка, диво - пречудесні!", "Маленька принцеска щось шукає", "Натхнення, позитиву і сонця проміння!", "Воістину воскрес! І Вашій родині тільки всіх благ!", "Воістину Воскрес! Миру, добра і Божої Благодаті!" - відзначали коментатори.

Пізніше вона показала фото Валерія і Євдокії. Брат і сестричка грали у дворі. Маленька красуня в розкішній білосніжній сукні і модному картатому пальто каталася на гойдалці, а стильний хлопчик в небесно-блакитному класичному костюмі допомагав дівчинці.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, що Ольга Фреймут попросила допомоги у шанувальників, показавши їм два образи в розкішному вбранні. Вона збирался на відповідальний захід, на якому ведуча хотіла виглядати ідеально.

До слова, що Ольга Фреймут показала романтику в Каннах з чоловіком. Пара похвалилася фото на Лазурному березі.

Раніше Ольга Фреймут захопила фотосетом з сонячної Італії, куди вирушила по роботі.