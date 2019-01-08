ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Маленька мавпочка": Лобода зачарувала кумедними фото з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2019 - 11:07
"Маленька мавпочка": Лобода зачарувала кумедними фото з донькою
Фото: Світлана Лобода з донькою (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка відпочиває на екзотичних островах

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка захопила фанів приголомшливою розтяжкою на Мальдівах, порадувала шанувальників новими забавними знімками зі старшою дочкою — семирічної Євою. Милими фотографіями артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Деякі шанувальники порівняли дівчинку з відомим книжковим персонажем Мауглі.

На знімках Світлана стоїть біля дерева, на яке залізла Єва. Артистка одягнена в білу майку, також на ній сонцезахисні окуляри. Маля ж хизується в футболці і джинсовому комбінезоні, а на голові у неї пов'язана бандана.

&quot;Маленька мавпочка&quot;: Лобода зачарувала кумедними фото з донькою

Фото: Світлана Лобода з донькою (instagram.com/lobodaofficial)

"Маленька мавпочка", - любовно підписала фото Лобода.

Кадри були зроблені на Мальдівах, де зараз відпочиває українська зірка.

&quot;Маленька мавпочка&quot;: Лобода зачарувала кумедними фото з донькою

Фото: Світлана Лобода з донькою (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники замилувались смішними знімками. В коментарях вони відзначили, що мама і донька дуже красиві, і що Єва дуже схожа на матусю.

"Які ж ви класні, доброго дня", "Красуні", "Сьогодні весь день буду дивитися на це фото, адже воно таке, що навіть не пояснити", "У вас дуже славна дочка. Дуже приємно за вами спостерігати", "Чудово красиві", "Піднімаєте настрій. Чудового вам дня, улюблені", "Мауглі і Багіра", "Ви такі....словами не передати", "Дві красуні", "Засмагли, красуні", Ви чарівні, Чарівні і позитивні!!! Кожен день гортаю фото і відео і неможу надивитися! Щастя вам та багато посмішок", - пишуть фани.

&quot;Маленька мавпочка&quot;: Лобода зачарувала кумедними фото з донькою&quot;Маленька мавпочка&quot;: Лобода зачарувала кумедними фото з донькою

&quot;Маленька мавпочка&quot;: Лобода зачарувала кумедними фото з донькою&quot;Маленька мавпочка&quot;: Лобода зачарувала кумедними фото з донькою

Фото: Світлана Лобода з донькою (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода стурбувала шанувальників атмосферними фото. Вона залишила інтригуючий підпис, який змусив шанувальників почати турбуватися за душевний стан зірки.

Ми також писали про те, що директор Лободи Нателла Крапівіна розповіла всю правду про співачку.

Відео: РБК-Україна

"Під забороною": директор Лободи розповіла всю правду про співачку "Стан душі": Лобода стурбувала шанувальників атмосферним фото
Новини України Лободапевецотдых
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся