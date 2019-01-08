"Маленька мавпочка": Лобода зачарувала кумедними фото з донькою

Фото: Світлана Лобода з донькою (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка відпочиває на екзотичних островах

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка захопила фанів приголомшливою розтяжкою на Мальдівах, порадувала шанувальників новими забавними знімками зі старшою дочкою — семирічної Євою. Милими фотографіями артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Деякі шанувальники порівняли дівчинку з відомим книжковим персонажем Мауглі.

На знімках Світлана стоїть біля дерева, на яке залізла Єва. Артистка одягнена в білу майку, також на ній сонцезахисні окуляри. Маля ж хизується в футболці і джинсовому комбінезоні, а на голові у неї пов'язана бандана.

Фото: Світлана Лобода з донькою (instagram.com/lobodaofficial)

"Маленька мавпочка", - любовно підписала фото Лобода.

Кадри були зроблені на Мальдівах, де зараз відпочиває українська зірка.

Фото: Світлана Лобода з донькою (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники замилувались смішними знімками. В коментарях вони відзначили, що мама і донька дуже красиві, і що Єва дуже схожа на матусю.

"Які ж ви класні, доброго дня", "Красуні", "Сьогодні весь день буду дивитися на це фото, адже воно таке, що навіть не пояснити", "У вас дуже славна дочка. Дуже приємно за вами спостерігати", "Чудово красиві", "Піднімаєте настрій. Чудового вам дня, улюблені", "Мауглі і Багіра", "Ви такі....словами не передати", "Дві красуні", "Засмагли, красуні", Ви чарівні, Чарівні і позитивні!!! Кожен день гортаю фото і відео і неможу надивитися! Щастя вам та багато посмішок", - пишуть фани.

Фото: Світлана Лобода з донькою (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода стурбувала шанувальників атмосферними фото. Вона залишила інтригуючий підпис, який змусив шанувальників почати турбуватися за душевний стан зірки.

Ми також писали про те, що директор Лободи Нателла Крапівіна розповіла всю правду про співачку.

Відео: РБК-Україна