Мої Мальдіви: Сніжана Бабкіна розбурхала мережу пікантним фото топлес

Сергій та Сніжана Бабині минулого літа стали багатодітними батьками - дружина музиканта народила третю дитину. Малюк Єлисей з'явився на світ 18 червня і тут же став улюбленцем всієї рідні. При цьому подружжя не стали надовго сповільнювати ритм свого життя - всього через кілька місяців вони вирушили на відпочинок в Італію усією родиною, а Сніжана досить швидко повернулася до роботи в театрі.

Бабкіна також у короткі строки повернула відмінну форму, а ще вирішила оновитися і зробила стрижку-каре. Новим знімком у своєму Instagram вона не на жарт розбурхала шанувальників, адже він вийшов вельми пікантним і відвертим! На фото 34-річна артистка лежить у ванні з блакитною водою в самих лише плавках.

Оголені груди Сніжана прикрила руками, тримаючи кухоль з напитком та грайливо дивлячись в об'єктив. На знімку можна чудово розглянути татуювання на стегні Бабкіної та її апетитні форми.

"Мої Мальдіви. Понеділок. Другий місячний день. Я - дитина понеділка. Понеділок - День Місяця і блакитного кольору. І це про мене! Сьогодні мій день! Сьогодні мій relax", - прокоментувала провокаційний кадр Сніжана.

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Думки користувачів мережі розділилися. Деякі вважали подібний знімок занадто вульгарним для матері трьох дітей, однак більшість підтримали її і обсипали компліментами, захоплюючись фігурою артистки.

Ви звичайно красива жінка, але мені цікаво, як Ваш чоловік дозволив викласти на загальний огляд таку фотку?

Вибачте, але як то вульгарненько для Матусі трьох діток

Сніжана - ти розумничка! Абсолютно вільна і щаслива!!!

Вульгарного абсолютно нічого.Все естетично і чудово,жіночно,ніжно.

Ви класна, кайфуете, ось і поруч з вами всім кайфово

Шикарно, чудово виглядаєте мама трьох дітей

Сніжана я вами захоплююся і вашій фігурі особливо. Ви молодець

А я вітаю таких мам,їй є що показати як мамі трьох діток,я потдерживаю

Ви прекрасні, Сніжана

Шикарна матуся трьох чудових діток!

Реально нереальна

Розумниця і красуня

Не розумію, при чому тут діти.... Сніжана, ви чарівна!

Сніжана, ви приголомшлива!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін показав, як потрібно зігрівати сім'ю в холоди.