Мої Мальдіви: Сніжана Бабкіна розбурхала мережу пікантним фото топлес

Багатодітна мама показала, як ніжиться у ванні
Сергій та Сніжана Бабині минулого літа стали багатодітними батьками - дружина музиканта народила третю дитину. Малюк Єлисей з'явився на світ 18 червня і тут же став улюбленцем всієї рідні. При цьому подружжя не стали надовго сповільнювати ритм свого життя - всього через кілька місяців вони вирушили на відпочинок в Італію усією родиною, а Сніжана досить швидко повернулася до роботи в театрі.
Бабкіна також у короткі строки повернула відмінну форму, а ще вирішила оновитися і зробила стрижку-каре. Новим знімком у своєму Instagram вона не на жарт розбурхала шанувальників, адже він вийшов вельми пікантним і відвертим! На фото 34-річна артистка лежить у ванні з блакитною водою в самих лише плавках.
Оголені груди Сніжана прикрила руками, тримаючи кухоль з напитком та грайливо дивлячись в об'єктив. На знімку можна чудово розглянути татуювання на стегні Бабкіної та її апетитні форми.
"Мої Мальдіви. Понеділок. Другий місячний день. Я - дитина понеділка. Понеділок - День Місяця і блакитного кольору. І це про мене! Сьогодні мій день! Сьогодні мій relax", - прокоментувала провокаційний кадр Сніжана.
Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)
Думки користувачів мережі розділилися. Деякі вважали подібний знімок занадто вульгарним для матері трьох дітей, однак більшість підтримали її і обсипали компліментами, захоплюючись фігурою артистки.
Скріншот коментарів (instagram.com/snezhana_babkina)
Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін показав, як потрібно зігрівати сім'ю в холоди.