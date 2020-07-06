Макс Барських зізнався, чому не може одружитися і завести дітей

Макс Барських - популярний український співак, про якого мріють мільйони жінок. При цьому 30-річний артист все ще не одружений і не перебуває у відносинах, хоча один час йому активно приписували роман з екс-учасницею "ВІА Гри" Мішею Романовою. В інтерв'ю "Світському життю" виконавець, який став найпопулярнішим артистом за версією музичної платформи "TopHit Music Awards - 2020", відверто зізнався, чому поки не готовий створювати сім'ю і народжувати дітей.

За словами Макса, основна причина - це його робота і відсутність вільного часу.

"Я розумію, що мій графік життя не дозволяє повністю бути зі своєю сім'єю. Я хочу виховувати дітей кожен день свого життя. Хоч карантин і показав, що бувають і паузи, але це означає, що в наступному році роботи буде вдвічі більше. Це 100%", - поділився Барських.

Також співак додав, що поки що життя без сім'ї його цілком влаштовує.

"Відчуваю себе комфортно. Люблю себе", - зазначив Макс.

Макс Барських розповів про особисте життя (фото: instagram.com/max_barskih)

Нагадаємо, Макс Барських представив збірний портрет дівчини у новому кліпі «По секрету». Лейтмотивом нового синглу артиста звучить визнання жіночої краси, як найвищої сили природи.