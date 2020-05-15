Макс Барських представив збірний портрет дівчини в новому кліпі «По секрету»

Макс Барських (фото: прес-служба артиста)

Прем'єра нового кліпу «По секрету» від творчого союзу «Барських Бадоєв і Богдан»

Ще не затих оглушливий успіх попереднього синглу Макса Барських «Лей, не жалей», а музикант випускає черговий блокбастер з майбутнього альбому «1990». У день прем'єри треку «По секрету» артист також презентує однойменний кліп.

Лейтмотивом нового синглу Барських звучить визнання жіночої краси, як найвищої сили природи.

Макс Барських: «Піснею і кліпом мені хотілося створити портрет сучасної жінки, підкреслити його багатогранність, різнохарактерність: від юної спокусливою Лоліти до яскравої фурії».

Щоб екранізувати багатогранність і унікальність жіночого портрета, команда артиста вирушила до Лос-Анджелес. За місяць до старту зйомок Барських анонсував міжнародний кастинг, в рамках якого понад 100 дівчат-моделей з різних країн боролися за своє місце в майбутній відеороботі.

Алан Бадоєв: «Ми шукали не просто модельну зовнішність, нам був цікавий характер жінки. Я спочатку задумав відео в стилі кліпів Джорджа Майкла з топ моделями 90-х. Саме з цієї причини ми запросили Ганну Богдан – нашу музу і близьку душу, а також дуже талановитого режисера до со-створення збірного відео образу».

Завдяки неповторному авторському почерку і вмінню точно відчути красу швидкоплинного моменту, майбутня робота в об'єктиві Богдан придбала особливий шик і чуттєвість.

Ганна Богдан: «Нас трьох єднає те, що ми надихаємося енергією один одного. Ми відчуваємо схожі моменти і дивимося на світ через лінзу якоїсь паралельної романтичної реальності. Крізь призму цього відео я хотіла передати образи абсолютно різною і божевільною за своєю природою жінки, якими суперечливими і передбачуваними, різними і в той же час схожими ми можемо бути. Захід, дівчата і певна свобода, пошук тієї єдиної, пошук того самого почуття... І Макс наче гість, зійшов з кадру 90-х. Це моя улюблена ера в стилістиці кліпів».

Практично вся робота над створенням нового відео від першого дня кастингу до постпродакшену фінального кадру проходила в режимі онлайн між Києвом і Лос-Анджелесом, а сам знімальний процес тривав чотири доби. Технічною особливістю кліпу є той факт, що весь відзнятий матеріал на вінтажну кінокамеру 8 mm.

«По секрету» - четвертий трек з шостого повноформатного альбому Барських «1990». Прем'єра синглу відбулася на всіх цифрових майданчиках світу і ексклюзивно в ефірі топових радіостанцій 7 країн: України, Білорусі, Росії, Казахстану, Молдови, Латвії, Естонії.

Автор: Юля Петрова