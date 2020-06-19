Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Дівчина розповіла про новий талант

Алессандра Амбросіо славиться своєю красою: досконала точена фігура і виразні риси обличчя спекотної бразилійки давно стали її візитною карткою. Але, виявляється, крім яскравої зовнішності, моделі є чим похвалитися. Кілька годин тому вона поділилася з фоловерами новим талантом: Алессандра грає на фортепіано. Виглядає вона спокійною і умиротвореною.

Без макіяжу зірка також красива (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Для домашнього проведення часу вона підібрала комфортний образ: джинсові шорти, верх від купальника з власної лінії, а також блідо-бузкового відтінку широку кофту на гудзиках. Навіть вдома вона не стала відмовлятися від підвісок: цього разу любителька ланцюжків і чокеров підібрала кулон у тон кофті, а також шнурок. Волосся вона уклала на прямий проділ, а макіяж вирішила не робити, давши шкірі відпочити. Примітно, що в такому простому вбранні вона виглядала не гірше, ніж на червоних доріжках і для зйомок глянцевих видань. Що і поспішили відзначити її вірні фанати.

Модель здивувала мережа натуральною красою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Можна я буду тобою?

Я думаю, що перше фото найбільш натуральне і красиве з усіх, що я бачив

Красива і чудова

Ти так ідеальна. Я люблю, тебе, моя королева

Прекрасна як завжди

Чудові натуральні картинки. Справжня краса

Просто чудова!

Це чудово

Вау! Чудово! Ти така красива

Ти просто світишся, Алессандра

Назавжди «ангел»

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/alessandraambrosio)

Раніше ми писали, що модель представила нову рекламну кампанію зі своєю участю. В ній Алессандра вкотре продемонструвала свою струнку фігуру, зробивши акцент на нескінченних засмаглих ногах. Для PrettyBallerinas Амбросіо знялася в спокусливих крихітних джинсових шортах і білій блузі з пишними рукавами, які ідеально доповнили балетки з кольоровим принтом. Через плече модель перекинула сумочку зміїного забарвлення, а у вуха вставила великі сережки. Вийшло зухвало і грайливо!

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Автор: Lite