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Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.06.2020 - 22:35
Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Дівчина розповіла про новий талант

Алессандра Амбросіо славиться своєю красою: досконала точена фігура і виразні риси обличчя спекотної бразилійки давно стали її візитною карткою. Але, виявляється, крім яскравої зовнішності, моделі є чим похвалитися. Кілька годин тому вона поділилася з фоловерами новим талантом: Алессандра грає на фортепіано. Виглядає вона спокійною і умиротвореною.

Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образіБез макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Без макіяжу зірка також красива (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Для домашнього проведення часу вона підібрала комфортний образ: джинсові шорти, верх від купальника з власної лінії, а також блідо-бузкового відтінку широку кофту на гудзиках. Навіть вдома вона не стала відмовлятися від підвісок: цього разу любителька ланцюжків і чокеров підібрала кулон у тон кофті, а також шнурок. Волосся вона уклала на прямий проділ, а макіяж вирішила не робити, давши шкірі відпочити. Примітно, що в такому простому вбранні вона виглядала не гірше, ніж на червоних доріжках і для зйомок глянцевих видань. Що і поспішили відзначити її вірні фанати.

Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образіБез макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Модель здивувала мережа натуральною красою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

  • Можна я буду тобою?
  • Я думаю, що перше фото найбільш натуральне і красиве з усіх, що я бачив
  • Красива і чудова
  • Ти так ідеальна. Я люблю, тебе, моя королева
  • Прекрасна як завжди
  • Чудові натуральні картинки. Справжня краса
  • Просто чудова!
  • Це чудово
  • Вау! Чудово! Ти така красива
  • Ти просто світишся, Алессандра
  • Назавжди «ангел»

Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Без макіяжу і розкішого вбрання: Алессандра Амбросіо захопила натуральною красою в домашньому образі

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/alessandraambrosio)

Раніше ми писали, що модель представила нову рекламну кампанію зі своєю участю. В ній Алессандра вкотре продемонструвала свою струнку фігуру, зробивши акцент на нескінченних засмаглих ногах. Для PrettyBallerinas Амбросіо знялася в спокусливих крихітних джинсових шортах і білій блузі з пишними рукавами, які ідеально доповнили балетки з кольоровим принтом. Через плече модель перекинула сумочку зміїного забарвлення, а у вуха вставила великі сережки. Вийшло зухвало і грайливо!

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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