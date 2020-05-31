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Без макіяжу і з новою зачіскою: Маша Єфросиніна підкорює натуральною красою

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Шанувальники поспішили обсипати ведучу лавиною компліментів

Напередодні свого дня народження - 25 травня їй виповнився 41 рік - Маша Єфросиніна зважилася на зміни в зовнішності. Телеведуча вкоротила своє розкішне довге волосся, а також зістригла чубчик, і за її словами, просто таки літає від легкості. Перший "вихід" з новою зачіскою відбувся в рамках недавнього інтерв'ю Маші з Раміною Есхакзай, в якому вона розговорилася про стосунки з чоловіком і бодипозитив. Тепер же артистка вирішила показатися і в своєму Instagram, виклавши фото в новому іміджі.

На знімку Єфросиніна постала без грама косметики на обличчі і в червоному піджаку. Ведуча вже не раз відзначала, що цілком задоволена своєю зовнішністю і не боїться ділитися кадрами без макіяжу.

У підписі до фото Маша подякувала шанувальникам за підтримку і розуміння, які вони надали їй після виходу інтерв'ю.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Дівчатка і хлопчики, просто хочу сказати всім вам спасибі! За розуміння, підтримку і те, що розділяєте мою позицію і погляди на важливі речі!" - написала Єфросиніна.

Фолловери оцінили щирість і натуральну красу зірки і залишили їй багато захоплених коментарів.

  • Маш, з де носогубка? Де зморшки під очима і межбровка? Де опустився овал обличчя ?) Ви-приголомшлива! Діліться секретами краси, будь ласка!
  • З нею Ви копія Ваша мама)
  • Ви дуже гарна, натуральна краса це вогонь
  • Ваше Інтерв ю супер, я в захваті
  • Краще інтерв'ю, яке я чула!
  • Красуня НашаМаша
  • Дивилася на одному диханні!!! Така мудрість!!! Такі теми! Так важливо! Це дуже сильний голос для Жінок ДУЖЕ
  • Маша! З чубом! Супер!
  • Ця зачіска вам дуже личить
  • Маша,ви така красива Як кажуть:"красу нічим не зіпсуєш
  • Вам дуже личить!!!
  • Дякую вам за мудрість і досвід, якими ви ділитеся! Дякую за те, що Ви є в моєму просторі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Маша Єфросиніна різко висловилася про бодипозитив, назвавши його пропагандою ліні і хвороб.

Автор: Марина Настевіч

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