Без макіяжу і з новою зачіскою: Маша Єфросиніна підкорює натуральною красою

Шанувальники поспішили обсипати ведучу лавиною компліментів
Напередодні свого дня народження - 25 травня їй виповнився 41 рік - Маша Єфросиніна зважилася на зміни в зовнішності. Телеведуча вкоротила своє розкішне довге волосся, а також зістригла чубчик, і за її словами, просто таки літає від легкості. Перший "вихід" з новою зачіскою відбувся в рамках недавнього інтерв'ю Маші з Раміною Есхакзай, в якому вона розговорилася про стосунки з чоловіком і бодипозитив. Тепер же артистка вирішила показатися і в своєму Instagram, виклавши фото в новому іміджі.
На знімку Єфросиніна постала без грама косметики на обличчі і в червоному піджаку. Ведуча вже не раз відзначала, що цілком задоволена своєю зовнішністю і не боїться ділитися кадрами без макіяжу.
У підписі до фото Маша подякувала шанувальникам за підтримку і розуміння, які вони надали їй після виходу інтерв'ю.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
"Дівчатка і хлопчики, просто хочу сказати всім вам спасибі! За розуміння, підтримку і те, що розділяєте мою позицію і погляди на важливі речі!" - написала Єфросиніна.
Фолловери оцінили щирість і натуральну красу зірки і залишили їй багато захоплених коментарів.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, Маша Єфросиніна різко висловилася про бодипозитив, назвавши його пропагандою ліні і хвороб.
Автор: Марина Настевіч