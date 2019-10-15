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Без макіяжу і в халаті: Катя Осадча насолодилась розслабленим домашнім вихідним

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.10.2019 - 11:58
Без макіяжу і в халаті: Катя Осадча насолодилась розслабленим домашнім вихідним
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча зізналася, що любить таку осінь

Катя Осадча не сидить на місці - телеведуча багато працює і частенько подорожує по роботі, та і в Києві у неї вистачає справ. Втім, вона завжди намагається поєднати це з відпочинком і хоч трохи погуляти по околицях - так, нещодавно зірка потрапила в мальовничу Львівську область і не змогла не скористатися можливістю насолодитися прогулянкою по атмосферному осінньому парку.

Зараз в Україну прийшло бабине літо, яке тішить теплою і сонячною погодою. Та ще й понеділок був вихідним, адже 14 жовтня відзначається День захисника України. Так що Катя змогла на повну насолодитися приємною і красивою осінню у своєму заміському будинку. Яскравими кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Розслаблений вихідний Осадча провела в основному в саду, при цьому вона не стала морочитися з макіяжем, а одяг вибрала макисмально простий і зручний. Катя позувала у домашніх штанах і футболці, а зверху накинула халат з яскравим принтом. Волосся вона зібрала в хвіст.

Без макіяжу і в халаті: Катя Осадча насолодилась розслабленим домашнім вихідним

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча з задоволенням посиділа на травичці біля ставка і позувала на тлі жовто-червоних дерев. За її словами, вона дуже любить осінь саме такою.

Без макіяжу і в халаті: Катя Осадча насолодилась розслабленим домашнім вихідним

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Про один вихідний понеділок вдома ... сьогодні думала про те, що такі світлини і такі дні можуть бути в нас тільки завдяки нашим захистникам! Останні п'ять років наше життя спокійне, завдяки їм. з Днем захисникам! Хлопці, ДЯКУЄМО - це найменше, чим можна висловити всю вдячність за вашу мужність", - прокоментувала теледіва.

Без макіяжу і в халаті: Катя Осадча насолодилась розслабленим домашнім вихідним

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

У коментарях користувачі мережі захопилися милими фото і красою знаменитості.

  • як завжди Ваші слова влучні) радію, що незабувається про НАЙголовніше) світу нам
  • Як красиво
  • Супер Така Краса
  • Дівчат у ЗСУ служити теж багато:)
  • Так по домашньому, миленько
  • Ти просто бомба!!
  • Як Вам личить
  • Яка класна без макіяжу
  • Ніхто не зрівняється з осені сумом
  • Дивлячись на Катю осінь ще красивіше стає

Без макіяжу і в халаті: Катя Осадча насолодилась розслабленим домашнім вихіднимБез макіяжу і в халаті: Катя Осадча насолодилась розслабленим домашнім вихідним

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Юрій Горбунов вразив шанувальників ефектною асаною під час занять йогою.

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов продемонстрували спільний стильний світський вихід.

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