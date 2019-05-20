Магічний погляд: Тіна Кароль причарувала загадковим фото

Кароль, як завжди, спокушає проникливістю
Тіна Кароль не перестає з дня в день балувати своїх шанувальників (а це більше 920 тис. підписників тільки в мережі instagram) незвичайними фото. Зазначимо, що у співачки це вже своєрідна "постійна рубрика" – кожен день публікувати фото з різних фотосесій. І якщо знімки часто носять відвертий або грайливий характер, то на останніх фото Кароль з'явилася в незвичному образі.
Так, на фото українська виконавиця постає перед шанувальникам без звичного насиченого макіяж з акцентом на губи, а також без голлівудської зачіски з масивними хвилями.
На новому чорно-білому знімку Кароль з'явилася у своїй природній красі. Цікаво, що на незвичайному фото обличчя співачки під поривом вітру прикриває волосся. Видно лише очі виконавиці.
Як завжди, Кароль ніяк не підписала фото. Лише вказавши фотографа - Аня Гончарова.
Зворушлива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники поспішили залишити захоплені коментарі під її новим фото:
Нагадаємо, що до цього Тіна Кароль вже публікувала фото з нової чорно-білій фотосесії Тоді співачка позувала з трохи іншого ракурсу.
Прониклива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше зваблива Кароль звела з розуму чуттєвим фото. Шанувальники Тіни навіть назвали її "жінкою-вамп".
Також раніше повідомлялося про те, що Тіна Кароль показала унікальні сімейні фото.