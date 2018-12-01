M1 Миѕіс Awards 2018: Потап здивував блискучим вбранням (фото)

Колаж (РБК-Україна)

На урочистому заході Потап з'явився в компанії учасників свого проекту "MOZGI", вони гармонійно поєднувалися з його образом

Сьогодні, 1 грудня по червоній доріжці "M1 Music Awards 2018" пройшлися кращі зірки української музичної сцени. Багато зірок з'явилося в традиційних, для такого рівня заходів, урочистих вбраннях, однак Потап відзначився. Олексій Потапенко любить дивувати публіку яскравими образами і цей раз не став винятком.

Фото: Потап і "MOZGI" на червоній доріжці (РБК, Віталій Носач)

Так, наш фотограф відобразив реп-виконавця у супроводі учасників його творчого проекту "MOZGI". Всі артисти постали в блискучих образах у прямому сенсі слова. Музичний колектив та їх продюсер позували в неймовірних смокінгах повністю розшитих паєтками різних кольорів: від чорного до червоного. Під них вони підібрали різнокольорові сорочки. Ймовірно того, що костюм був блискучим, Потапу було мало, і він вирішив доповнити яскравий аутфит чорними сонцезахисними окулярами і беретом такого ж кольору. Що ж, співаку вдалося здивувати фанів та журналістів у черговий раз.

Фото: Потап і "MOZGI" на червоній доріжці (РБК, Віталій Носач)

До речі, ми писали, що Надя Дорофєєва справила фурор на червоній доріжці в мініатюрному сукню.

Нагадаємо, раніше Потап запостив фото з загадковою незнайомкою.

Як повідомлялося раніше стали відомі номінанти головної музичної премії M1 Music Awards 2018.

Відео: РБК-Україна