M1 Music Awards: KAZKA "вирвала" перемогу у трьох номінаціях

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Музиканти вважають це великою честю

Популярний український гурт KAZKA здобув перемогу відразу в декількох номінаціях на M1 Music Awards. Про це повідомляє їх прес-служба.

"Нам випала велика честь і відповідальність бути провідниками української мови і культури у всьому світі! Це дуже круто! Ми пишаємося Україною! І хочемо, щоб нашу солов'їну мову і наших прекрасних жінок знали в усьому світі такими, якими ми є", - сказала солістка гурту Саша.

У той же час продюсер Юрій Никитик розповів, у чому ж полягає секрет групи.

"Всіх цікавить: в чому успіх KAZKA? Відповідь проста: це – диво! А ще – безмежні любов і віра слухачів, які ми відчуваємо в кожному новому дні. Саме вони роблять проект дійсно значущим. Спасибі кожному, хто доклав зусиль, щоб втілити наші мрії і цілі. І це тільки початок", - підкреслив він.

Фото: KAZKA отримала кілька нагород на M1 Music Awards (прес-служба)

Після червоної доріжки, де артисти з'явилися в стильному вбранні від дизайнерів Айне Гассе і Юрія Варивода, група продемонструвала особливий номер до свого хіта ПЛАКАЛА. За режисерською задумом Вікторії Федорович і Миколи Чобана, крім музикантів, на сцені з'явилися героїні відеокліпу. Кожна, разом з KAZKA, проспівала свою власну історію, поділилася своїми болем і сльозами, катарсисом і відродженням. Скільки б категорій не поділяли глядачів, на один номер зал об'єднався! Разом заспівали знайомі слова.

Фото: KAZKA отримала кілька нагород на M1 Music Awards (прес-служба)

Гурт KAZKA утворився близько року тому, відразу ж був названий української сенсацією. За цей час музиканти встигли стати першим україномовним колективом, який потрапив у ТОП 10 Global Shazam, абсолютним рекордсменом серед вітчизняних артистів на YouTube і проривом року за версією більшості вітчизняних рейтингів.

Зі своїм треком ПЛАКАЛА, що увійшов до дебютного альбому KARMA, гурт очолив хіт-паради в Україні, Латвії, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Росії, Казахстані, Узбекистані, Колумбії та ін. А відео до пісні потрапило до рейтингу 100 кращих кліпів і станом на сьогодні зібрало понад 120 млн переглядів на YouTube.

Фото: KAZKA отримала кілька нагород на M1 Music Awards (прес-служба)

Як повідомлялося раніше, Джамала захопила стильним вбранням на червоній доріжці "М1 Music Awards".

Також ми публікували фото зірок, які здивували своїми нарядами на "M1 Music Awards 2018".

До речі, Настя Каменських здивувала "голим" нарядом на "М1 Music Awards".

Відео: РБК-Україна