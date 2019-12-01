M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії

У київському Палаці спорту 30 листопада відбулася грандіозна церемонія нагородження ювілейної музичної премії "М1 Music Awards. П'ять", яка зібрала найяскравіших і найуспішніших зірок українського шоу-бізнесу. Зазначимо, що в цьому році артисти змагалися у десяти основних номінаціях. Перед початком церемонії селебріті блиснули стильними і ефектними нарядами на червоній доріжці - приміром, екс-Холостяк і ведучий заходу Микита Добринін підкорив total black виходом зі своєю коханою Дарією Квітковою.

Ведучими заходу стали відразу кілька людей - Оля Цибульська, Микита Добринін, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрій Чорновіл, Міла Єремєєва і Вікторія Батуі, а на сцені виступило безліч зірок. Серед них були NK, Michelle Andrade, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, MONATIK, "Час і Скло", "Антитіла", Сергій Бабкін, alyona alyona і Melovin.

Зазначимо, що лідером за кількістю номінацій була група "Время и Стекло", їх у колективу було 5, а також співачки NK і Тіна Кароль, у яких по 4 номінації. В результаті тріумфатором премії став MONATIK, який отримав три статуетки.

Всі переможці M1 Music Awards 2019:

"Співак року"

переможець: MONATIK

ALEKSEEV

MELOVIN

Олег Винник

Сергій Бабкін

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Співачка року"

Michelle Andrade

Джамала

переможниця: NKНастя Каменських

Злата Огневич

Тіна Кароль

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Гурт року"

DZIDZIO

KADNAY

Mozgi

переможці: "Время и Стекло"

"Воплі Відоплясова"

"Всім дякую! Ми дуже стараємося і хочемо подякувати шанувальників! Ваша любов породжує такі прекрасні пісні", – сказав зі сцени Позитив.

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Прорив року"

переможець: MELOVIN — "Ти"

Артем Пивоварів – No.1

alyona alyona – "Велика й смішна"

"КОРУПЦІЯ" – "Червоний оксамит"

Alina Pash feat. FREEL – "Не пили"

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Кліп року"

Michelle Andrade – Hasta La Vista

TARABAROVA – "Мені казково"

NIKITA LOMAKIN – "Віолончель"

Тіна Кароль – "Вабити"

переможець: MONATIK – "щоразу"

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Хіт року" спільно з радіостанцією "Хіт FM"

MONATIK – Love It Ритм

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"

"Антитіла" – "Вірила"

переможці: "Время и Стекло" – "Дім"

NKНастя Каменських – "Обіцяю"

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Рок. Тільки Рок!" спільно з радіостанцією "Радіо Рокс"

"Антитіла" – "Вірила"

THE HARDKISS – "Коханці"

переможці: "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"

Тіна Кароль і "Бумбокс" – "Безодня"

Сергій Бабкін – "Моє кохання"

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Червона Рута" спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна"

"Время и Стекло" – "Дім"

Злата Огневич – "Солодка кара"

Віталій Козловський – "Мала"

переможниця: NKНастя Каменських – "Обіцяю"

М'ята – "Там, де рай"

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Dance Parade" спільно з радіостанцією "KISS FM"

Kishe – "Цю ніч"

MARUV – Siren Song

переможець: MONATIK – Love It Ритм

alyona alyona & Alina Pash – "Падло"

"Время и Стекло" – "Дім"

"Золотий грамофон" спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна"

"Время и Стекло " – "Дім"

– "Дім" Оля Цибульська – "Дівчинка"

Олег Винник – "Роксолана"

переможниця: Тіна Кароль – "Сила висоти"

NKНастя Каменських – "Обіцяю"

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

Андрій Данилко був відзначений за внесок у розвиток національної музичної індустрії.

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

Нагадаємо, Настя Каменських з'явилася на червоній доріжці церемонії нагородження М1 Music Awards в облягаючому платті з пікантним вирізом.