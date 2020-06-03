Ми досить вульгарні: наречена 54-річного Віктора Павліка зробила особисті зізнання про їх пару

Наречена Віктора Павліка Катерина Реп'яхова часто ділиться з підписниками подробостями стосунків з співаком. Так, вона встигла розповісти про те, що весілля довелося відкласти до середини серпня, також вони пересунули дати весільної подорожі. Тепер же дівчина вирішила розповісти подробиці про парі, звичках і особистих предпотениях.

Катерина розкрила цікаві факти про сім'ї з Віктором Павліком. Вона зазначила, що пара поводить практично весь час один з одним – як на роботі, так і вдома. разом, тому на карантині вони не відчули ніяких змін у стосунках.

"Всіма фінансовими питаннями в сім'ї завідую я. ВП точно не знає, яку суму ми заробили за місяць (йому це не цікаво), а я знаю. ВП свої речі завжди пере тільки сам. Мені не довіряє іноді може і мої шкарпетки випрати вручну. У нас вдома не розділені обов'язки, якщо у мене немає настрою готувати, ВП завжди сам щось приготує з задоволенням", - розповіла подробиці про артиста його обраниця.

Фото: Катерина Репяхова і Віктор Павлік (instagram.com/repyahovakate)

Виявилося, що Павлік не любить піші прогулянки – цей факт не надто тішить дівчину, але їй довелося змиритися з його особливістю.

"ВП завжди свариться, коли я купую нові речі. Особливо ця проблема була на початку наших відносин. Він вважає, що жінці достатньо одного курточки зиму, я вважаю мінімум три і ще плюс шуба. З взуттям теж саме, він вважає, що вистачить двох пар на сезон, ну а в мене їх хоча б 5-6. Але зараз він вже не реагує так гостро, хоча частенько я від нього ховаю нові речі і непомітно пізніше одягаю. Потім кажу: та це ж старий, ти що забув", - подлилась своїм невеликим жіночим секретом Катерина.

Дівчина вирішила озвучити вельми пікантний секрет про пару. "Ми з ВП досить вульгарні люди. Навряд чи хто-то це зрозуміє, але жарти у нас ще ті", - зізналася вона. Катерина запевняє, що рідко лається й з'ясовує стосунки з Віктором, а якщо і виникає конфлікт, то він швидко вирішується.

Фото: Катерина Репяхова і Віктор Павлік (instagram.com/repyahovakate)

"Останній раз ВП не розмовляв зі мною пару годин, після того, як дізнався, що у мене дві весільні сукні, він щиро не розуміє, навіщо два", - написала вона.

Нагадаємо, що раніше наречена Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла, як співак відмовив їй у роботі у період гострої необхідності.