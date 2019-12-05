Всі люди як люди: Яма в образі Чебурашки розвеселив мережу і поскаржився на життя

Хороеограф опублікував фото з дитячого ранку
Влад Яма час від часу радує шанувальників раритетними світлинами з старих фотоальбомів. Так, він показав знімок 16-річної давнини, на якому зображений ще з буйною рослинністю на голові. Тепер же хореограф підняв свої альбоми і вирішив поділитися кадром з дитячого ранку.
На чорно-білій фотокартці Влад зображений в образі Чебурашки. Величезні пухнасті вуха і "шуба", а також вельми суворий вираз обличчя юного актора заставили його шанувальників посміхнуться.
Під знімком суддя Танців з зірками 2019 вирішив поділитися з шанувальниками неприємною новиною – корпоратив з його участю зірвався, тому він залишився вільний і запропонував скористатися своїми послугами, але попередив про їх виску вартість.
Влад Яма на ранку ( фото: Instagram vladyama_official)
"Всі люди як люди, а я... Чебурашка! Але вираз обличчя у мене зараз приблизно такий же, тому що зірвався Новорічний корпоратив. Так що звертайтеся: танці, майстер-класи, ведення, діджеїнг, дорого", - запевнив він.
Під кадром дружина шоумена Лілія Яма вирішила підбадьорити чоловіка. "Навіть з такими вухами буду любити тебе", - написала вона, Влад відповів їй "вдячними" смайлами-сердечками.
Скріншот коментарів
Подписики Ями почали жартувати в коментарях і підтримувати його.
Скринншот коментарів
Нагадаємо, що Влад Яма зробив несподівану заяву про народження сина Леона.