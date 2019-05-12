"Любов'ю не можна зіпсувати": Маша Єфросиніна поділилася життєвими уроками мудрої мами

Українська телеведуча Маша Єфросиніна успішна у своїй професії, вона вміє мотивувати інших, виступаючи з надихаючими лекціями та майстер-класами і, звичайно ж, знаменитість не забуває приділяти час сім'ї, якою дорожить найбільше. Вона намагається бути мудрою і сучасною мамою, яка завжди зрозуміє і знайде потрібні слова. Втім, Марії є з кого брати приклад. Її мама Людмила багато чому навчилазіркову дочку, і цими життєвими уроками вона вирішила поділитися зі своїми читачами в Instagram як раз в День матері, 12 травня.

Маша згадувала про те, як вперше зіткнулася зі зрадою коханого. Правда, справа була в дитячому саду, але майбутня знаменитість дуже засмутилася через образливі вирази свого юного кавалера. На допомогу Маші поспішила мама, яка знайшла потрібні слова і дала цінні поради.

"Першого чоловіка, який розбив мені серце, звали Дениска... Йому було п'ять, мені чотири. І кохала я його, звичайно, без пам'яті! І ось, коли у нього стався день народження, моя мама запропонувала подарувати йому зелені ковзани! Справа була в Магадані - там, навіть отримуючи пропозицію руки і серця, дівчина раділа ковзанам більше, ніж каблучці ... А ось Дениска покрутив своїм сопливим носом, і сказав, що колір вражаючого мого подарунку йому не подобається! "Забирай", - сказав, "я не буду в таких кататися"..." - написала ведуча.

Маша Єфросиніна з мамою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Саме цей випадок згуртував маму і доньку, зробивши їх кращими подругами на все життя, людьми, які безмежно довіряють один одному.

"Малолітнього цього какашонка я вже не пам'ятаю в обличчя. І сад магаданський не пам'ятаю. Але дуже докладно пам'ятаю свою Маму! Вона так тоді серйозно поставилася до моєї "трагедії", так серйозно пояснила мені, що потрібно поплакати, і назавжди викреслити світлий образ коханого, що, напевно, саме тоді, і ми стали більше ніж мама і дочка. Ми стали Друзями. Назавжди!" - зізналася Марія.

Маша Єфросиніна з мамою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також теледіва назвала три важливих правила, про які їй розповіла мудра мама. Цим постулатам зірка слідує протягом життя.

"Ось три головні правила, яких вчила мене моя мама і яких я незмінно дотримуючись у своєму житті: 1. Не перекладай на інших відповідальність за свої рішення та дії! Умій тримати удар! 2. Ніколи не виходь з дому, не сподобалися собі в дзеркалі! 3. Люби чесно, щиро і дзвінко! Особливо своїх дітей! Любов'ю неможливо зіпсувати дитину. Однак його можна скалічити недостатком любові... Спасибі тобі!" - закінчила вона свій тнадихаючий пост.

Шанувальники захопилися ніжними відносинами, що панують у сім'ї ведучої, і повністю розділили думку її розважливої мами. Вони також не змогли пройти повз душевного знімка Марії і Людмили, яке опублікувала знаменитість.

"Машенька, яка мудра у Вас мамочко!", "Це приголомшливо!", "Які ви класнючі! Мама просто чудо!", "Це таке щастя, мати люблячу і мудру маму", "Які ви чудові разом!", "Як все вірно сказано було мамою і, головне, вчасно", "Аж мурашки... Ви прекрасні, як і завжди!", "Які гарні слова, і ви з мамою чудові!" - писали захоплені шанувальники Марії.

Раніше Маша Ефрофинина викликала фурор появою в стильному вбранні трендового кольори сезону.

До речі, Маша Єфросиніна похвалилася кулінарними талантами 15-річної доньки Нани.