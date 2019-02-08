"Любовні зізнання": Сергій Бабкін присвятив дружині зворушливі рядки

Подружжя показало, як разом займається йогою

Пара украинского музыканта и актера Сергея Бабкина и его жены Снежаны – одна из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Они неоднократно демонстрировали нежные чувства друг к другу и признавались, что вместе не только в жизни, но и на работе. В подтверждение своих слов артист опубликовал в Instagram-аккаунте трогательный белый стих, посвященное второй половинке.

Сергей и Снежана запечатлены во время совместных занятий йогой. Музыкант демонстрирует подтянутую спортивную фигуру в шортах цвета хаки, а его жена – в простой черной футболке и легких штанах по фигуре.

"Любовные признания

Из хрупкой нити слов

Сплетаются в узоры

На воздушной ткани Сердца", - подписал музыкант, оставив в качестве хэштега имя его любимой женщины.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Наблюдать такие искренние проявления чувств было приятно и поклонникам артиста. Они восхитились творческим тандемом и пожелали супругам семейного счастья.

"Класс! Как красиво", "Любовь во всем", "Будьте счастливы", "Прямо сердце получилось", "Классно! Восхищаюсь вами", "Вы мое вечное вдохновение. По отдельности и вместе. Вы доказываете, что частички, в нашем мире, все-таки находят друг друга, соединяясь в целое", "Идеально получилось", - восторгались поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/babkin_official)

Напомним, что Сергей Бабкин показал экстремальные развлечения в снегу вместе с женой Снежаной Бабкиной.

К слову, Сергей Бабкин похвастался идеальной растяжкой, показав одну ассану из йоги.