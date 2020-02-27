Кохання всього мого життя: Кайлі Дженнер опублікувала зворушливі фото з найріднішою людиною

Кайлі Дженнер вміє зворушити своїх фанатів, зробивши наголос на головному – на улюблених людях. Так, левова частка фото дівчини – це знімки з її дочкою Стормі, якій 1-го лютого виповнилося 2 роки. Останнім часом знаменита мама приділяє їй особливо багато уваги. І навіть нову колекцію косметики власного бренду Kylie Cosmetics вона присвятила дівчинці. Названа Stormi Collection, вона створена під натхненням від улюблених відтінків малятка, а в її дизайні фігурують обожнювані Стормі метелики.

Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Багато в мікроблозі зірки і фото з повсякденного життя з малятком. Кілька днів тому вона продемонструвала фото, де Стормі красується в білому топі, шортах і кросівках. Завершують образ маленької фешіонисти великі сережки з її ім'ям.

Дівчинка обожнює яскраві образи (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кілька годин тому на сторінці Кайлі з'явилися нові фото з дівчинкою. Молода мама запостила фото з малятком і написала: "Кохання всього мого життя". На них Стормі красується у чорному спортивному костюмі з червоними написами на рукавах. Доповнюють образ дівчинки масивні кросівки, а також сумочка з камінням на ремінці і трикутної форми сережки. Волосся Кайлі заплела дочці в її "фірмову" зачіску – безліч хвостиків. До речі, дівчинка, як і її мама, обожнює позувати. Вона приймає різні пози і посилає в камери повітряні поцілунки.

Стормі в новому луці (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, дочка Кайлі народила від репера Тревіса Скотта, з яким перебувала у відносинах з весни 2017-го року. Про свою вагітність Кайлі довгий час не повідомляла публіці, тому вона стала справжньою несподіванкою в свій час для фанатів. Після народження дочки пара ще більше зблизилася, часто висловлюючи свої почуття в мережі і на людях. Тим більш несподіваною стала новина, що Кайлі і Тревіс вирішили розлучитися. За словами інсайдерів, пара взяла паузу, щоб розібратися у своїх стосунках.