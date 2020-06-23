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Любов на пляжі: Брітні Спірс порадувала романтичними фото з молодим бойфрендом

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.06.2020 - 18:34
Любов на пляжі: Брітні Спірс порадувала романтичними фото з молодим бойфрендом
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка насолоджується літом

Брітні Спірс порадувала новими фото зі своїм коханим Семом Асгарі. Закохана парочка вирушила на берег океану. Молоді люди насаджуються прогулянками, купанням, загоряють і просто щасливим часом, проведеним удвох. Для романтичного пляжного побачення Брітні підібрала рожевий купальник з леопардового забарвлення смугами. А її хлопець красується в шортах і білій майці.

Любов на пляжі: Брітні Спірс порадувала романтичними фото з молодим бойфрендом

На гарячих фото вони вкотре похвалилися своїми відмінно прокачаним тілами. З аксесуарів вони обрали класику – сонцезахисні окуляри, співачка також не обійшлася навіть на пляжі без чокера. Також обидва приміряли захисні маски. Парочка зробила декілька селфі в них, подаючи гарний приклад шанувальникам. Але в той же час багато з них зазначили, що маски на пляжі виглядають дещо безглуздо. Фото співачка підписала коротко і ємко: «Все, що тобі потрібно – це любов і пляж». Бойфренд дівчини, який, нагадаємо, набагато молодший за неї, також запостив ці фото собі на сторінку. «Як щодо пляжу, який змушує нас забути про все?», – написав він.

Любов на пляжі: Брітні Спірс порадувала романтичними фото з молодим бойфрендом

Любов на пляжі: Брітні Спірс порадувала романтичними фото з молодим бойфрендом

Співачка порадувала шанувальників романтикою (фото: instagram.com/britneyspears)

Шанувальники, як зазвичай, буквально засипали сторінку Спірс коментарями. Багато відзначили струнке тіло зірки. Також назвали пару просто ідеальною. Були і ті, хто вкотре висловив зірці свою безмежну любов.

  • Ти – причина, по якій я дихаю. Ти даєш мені життя, королева
  • Якщо ви спите в одному ліжку, немає причини вдягати маски на пляжі
  • Королева бути розумною і надягати маску
  • Бріт, нанеси сонцезахисний крем, я хвилююся за тебе
  • Барбі і Кен
  • Малюки, ви такі милі
  • Ви такі милі і прикольні
  • Королева пляжу, моря, піску і хвиль!
  • Королева бікіні
  • Найкраща пара назавжди
  • Буквально моя улюблена пара
  • Закохані пташки
  • Я думаю, тобі буде ок без маски на пляжі
  • Сподіваюся, ти щаслива, красуня! Ти заслуговуєш на те, щоб бути щасливою

Любов на пляжі: Брітні Спірс порадувала романтичними фото з молодим бойфрендом

Любов на пляжі: Брітні Спірс порадувала романтичними фото з молодим бойфрендом

Любов на пляжі: Брітні Спірс порадувала романтичними фото з молодим бойфрендом

Любов на пляжі: Брітні Спірс порадувала романтичними фото з молодим бойфрендом

Любов на пляжі: Брітні Спірс порадувала романтичними фото з молодим бойфрендом

Любов на пляжі: Брітні Спірс порадувала романтичними фото з молодим бойфрендом

Любов на пляжі: Брітні Спірс порадувала романтичними фото з молодим бойфрендом

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, пара почала зустрічатися кілька років тому, після спільної роботи над кліпом співачки. Сем грав у ньому роль фатального спокусника, навколо якого крутиться маса красунь. Зрозуміло, Брітні перемогла всіх. Незабаром відносини з екранних перейшли у формат реальних. За словами знайомих співачки, жоден з її попередніх чоловіків не був настільки гідним супутником життя.

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Автор: Lite

Теги Новини України Брітні Спірспевец
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