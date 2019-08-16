"Любов з першого погляду": засмаглий Сергій Бабкін похвалився італійськими канікулами

Виконавець полетів на відпочинок з усією сім'єю
Сергій Бабкін віддає перевагу сімейному відпочиноку, саме для такого вояжу він зібрав всю свою величезну сім'ю – дружину Сніжану і трьох дітей (а також і малюка Єлисея) і відправився на комфортний європейський курорт.
Співак вже встиг опублікувати кадри з бірюзовою водою узбережжя Сардинії в своїх сториз, тепер прийшла черга основного профілю, в якому він розмістив своє щасливе фото, на якому вже помітний легкий загар.
Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_officia)
"Красиве місце! Ніби листівка! Вперше тут. Любов з першого погляду", - підписав він кадр.
Фанати співака відразу ж дали відповідь Сергію, що він виглядає чудово і побажали гарного відпочинку.
Фото: (instagram.com/babkin_officia)
А дружина Сергія Сніжана Бабкіна в своєму профілі поділилася шматочком пляжу, на якому відпочиває велике сімейство.
Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)
Нагадаємо, що раніше Бабинкі поділилися зворушливими фото з особистого архіву.
Крім того, Сергій Бабкін, який любить дивувати своїх шанувальників перевтілився у відому артистку-однофамилицю.
А ще останнім часом в сім'ї Бабкіних не обходитися без зворушливих фото малюка Єлисея зі своїм зоряним батьком.