Любов на ізоляції: топ-6 зоряних пар, яких карантин тільки зблизив

Карантин – складне випробування для відносин. Перебувати цілодобово разом, при цьому зберігши любов і повагу один до одного, можуть далеко не всі. Але, схоже, багатьом зоряним парам самоізоляція пішла тільки на користь. У нашій добірці – знаменитості, почуття яких за цей час тільки зміцнилися.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

50-річна співачка та її коханий завжди були взірцем гармонійних відносин, а з настанням карантину їх зв'язок тільки зміцнився. І домашні відео парочки – найкраще тому підтвердження. Закохані не тільки насолоджуються можливістю побути разом, але і прагнуть мотивувати оточуючих. Дженніфер під час ізоляції не втомлюється радувати кумедними роликами, де фігурує вся сім'я. А Алекс записав пару підтримуючих роликів. На останньому відео вони сидять в обнімку на дивані і виглядають при цьому неймовірно щасливими.

Співачка з коханим закликає всіх сидіти вдома (фото: принткрин instagram.com/jlo)

Барбара Палвін і Ділан Спроус

«Ангел» компанії Victoria's Secret, схоже, відрізняється також і ангельським характером. Разом зі своїм бойфрендом модель зараз проводить багато часу разом, влаштовуючи домашні вечірки і розмови з друзями по відеозв'язку. Ніяких сварок і з'ясування стосунків! Спочатку Барбара постила спільних фото, не забуваючи радувати фоловерів. А зараз і зовсім закохані «відключилися» від мережі, щоб зосередитися один на одному.

Пара весело проводить час (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Леді Гага і Майкл Поланскі

Ще один наочний приклад, коли спільне проведення часу тільки радує. Епатажна співачка демонструє численні зворушливі спільні селфі. А також детально розповідає, чим вони з коханим займаються. У хід йдуть настільні та відеоігри, готування, заняття спортом та перегляди фільмів... І все це – без жодного натяку на нудьгу. Здається, співачка, яка вже мріє про материнство, оцінила можливість побути далеко від галасливої публіки.

Леді Гага з новим бойфрендом (фото: instagram.com/ladygaga)

Кім Кардашян і Каньє Уест

Кім Кардашьян також встигла показати зворушливе фото, на якому всі члени сім'ї дивляться телевізор разом. Тим самим демонструючи, що домашні посиденьки їм тільки в радість. Правда, ідеальна матуся вже не знає, чим зайняти своїх невгамовних дітей. А ось на стосунки з коханим чоловіком карантин ніяк не вплинув. Поки у пари немає можливості подорожувати, Кім передивляється фото зі спільних поїздок і будує плани на майбутнє. А також не забуває радути ними фанатів.

Кім і Каньє з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Емілі Ратаковскі і Себастьян Беар-МакКлард

Знаменита модель вийшла заміж 2 роки всього після кількох місяців знайомства і з тих пір не перестає зізнаватися в коханні своєму чоловікові. Пара зворушливо і ніжно ставиться один до одного, а під час карантину спільних фото стало ще більше. Іноді Емілі робить чуттєві та романтичні кадри, іноді – гарячі. Але завжди вони повні любові!

Модель зі своїм чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

Алессандра Амбросіо і Ніколо Одді

Алессандра проводить карантин в компанії дітей: Ані Луїзи і Ноа, а також коханого Ніколо Одді. Разом вони весело проводять час за іграми в басейні, готуванням, малюють і навіть створюють глиняні вироби. Примітно, що хлопець супермоделі відмінно вписався в сім'ю і відмінно ладнає з дітьми. Сімейна ідилія, одним словом!

Алессандра і Ніколо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)