Любов на ізоляції: топ-6 зоряних пар, яких карантин тільки зблизив

Ці пари пройшли "перевірку" карантином
Карантин – складне випробування для відносин. Перебувати цілодобово разом, при цьому зберігши любов і повагу один до одного, можуть далеко не всі. Але, схоже, багатьом зоряним парам самоізоляція пішла тільки на користь. У нашій добірці – знаменитості, почуття яких за цей час тільки зміцнилися.
50-річна співачка та її коханий завжди були взірцем гармонійних відносин, а з настанням карантину їх зв'язок тільки зміцнився. І домашні відео парочки – найкраще тому підтвердження. Закохані не тільки насолоджуються можливістю побути разом, але і прагнуть мотивувати оточуючих. Дженніфер під час ізоляції не втомлюється радувати кумедними роликами, де фігурує вся сім'я. А Алекс записав пару підтримуючих роликів. На останньому відео вони сидять в обнімку на дивані і виглядають при цьому неймовірно щасливими.
Співачка з коханим закликає всіх сидіти вдома (фото: принткрин instagram.com/jlo)
«Ангел» компанії Victoria's Secret, схоже, відрізняється також і ангельським характером. Разом зі своїм бойфрендом модель зараз проводить багато часу разом, влаштовуючи домашні вечірки і розмови з друзями по відеозв'язку. Ніяких сварок і з'ясування стосунків! Спочатку Барбара постила спільних фото, не забуваючи радувати фоловерів. А зараз і зовсім закохані «відключилися» від мережі, щоб зосередитися один на одному.
Ще один наочний приклад, коли спільне проведення часу тільки радує. Епатажна співачка демонструє численні зворушливі спільні селфі. А також детально розповідає, чим вони з коханим займаються. У хід йдуть настільні та відеоігри, готування, заняття спортом та перегляди фільмів... І все це – без жодного натяку на нудьгу. Здається, співачка, яка вже мріє про материнство, оцінила можливість побути далеко від галасливої публіки.
Кім Кардашьян також встигла показати зворушливе фото, на якому всі члени сім'ї дивляться телевізор разом. Тим самим демонструючи, що домашні посиденьки їм тільки в радість. Правда, ідеальна матуся вже не знає, чим зайняти своїх невгамовних дітей. А ось на стосунки з коханим чоловіком карантин ніяк не вплинув. Поки у пари немає можливості подорожувати, Кім передивляється фото зі спільних поїздок і будує плани на майбутнє. А також не забуває радути ними фанатів.
Знаменита модель вийшла заміж 2 роки всього після кількох місяців знайомства і з тих пір не перестає зізнаватися в коханні своєму чоловікові. Пара зворушливо і ніжно ставиться один до одного, а під час карантину спільних фото стало ще більше. Іноді Емілі робить чуттєві та романтичні кадри, іноді – гарячі. Але завжди вони повні любові!
Алессандра проводить карантин в компанії дітей: Ані Луїзи і Ноа, а також коханого Ніколо Одді. Разом вони весело проводять час за іграми в басейні, готуванням, малюють і навіть створюють глиняні вироби. Примітно, що хлопець супермоделі відмінно вписався в сім'ю і відмінно ладнає з дітьми. Сімейна ідилія, одним словом!