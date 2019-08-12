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Любов без меж: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з однорічною дочкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.08.2019 - 20:26
Любов без меж: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з однорічною дочкою
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка підготувала безліч зворушливих постів

Кайлі Дженнер у ці вихідні виповнилося 22 роки. Як і очікувалося, подію було відзначено з розмахом, гідним наймолодшої мільярдерки в світі. Дівчина опублікувала масу кадрів з атрибутами свого розкішного життя.

Любов без меж: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з однорічною дочкоюКайлі відзначила 22-річчя (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тут були і яхта, прикрашена величезними цифрами з квітів і засипана жовтими кулями, і дорогі подарунки, і вишукані частування... Сама Кайлі в цей день одягла рожеву сукню з пір'ям, що підкреслила її спокусливі форми. А в якості прикрас вибрала сережки, кільця і браслет з дорогоцінними каменями і найголовніше – діамантове кольє у формі губ, подарунок від коханого Тревіса.

Любов без меж: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з однорічною дочкою

Розкішні подарунки – обов'язковий атрибут заходу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Разом з компанією гостей, куди входили близькі і друзі, вони вирушили до Італії. Серед них були помічені Скотт Дісик, Софія Річчі, а також коханий Кріс Дженнер – Кору Гембл.

Любов без меж: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з однорічною дочкою

Кайлі і Тревіс (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчина виклала масу романтичних фото з коханим – репером Тревісом Скоттом. "Ідеальний день у Позітано", – написала Кайлі під фото, де вони сидять на тлі мальовничих скель і різнокольорових будиночків. Зрозуміло, вирушила в плавання і однорічна Стормі, якій Кайлі присвятила максимум уваги. І постів в своєму мікроблозі.

Любов без меж: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з однорічною дочкоюЛюбов без меж: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з однорічною дочкоюЛюбов без меж: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з однорічною дочкою

Кайлі обожнює подорожі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі буквально засипала мережу милими і зворушливими кадрами, присвяченими материнству. "Любов без кордонів", "Це благословення", – у цих словах Кайлі укладено весь сенс подібних постів. Вона обіймає дитину, всюди фотографується з нею, знімає веселі ролики і буквально не спускає з рук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Любов без меж: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з однорічною дочкою

Стормі завжди супроводжує маму в поїздках (фото, відео: instagram.com/kyliejenner)

До речі, для прогулянки по Італії зірка вибрала практичний і стильний образ – біле плаття-сорочка в тонку смужку, яке доповнила поясною сумочкою Jacquemus і численними прикрасами з жовтого золота. А дівчинку вона одягла в білий топ, блакитні джинси і сріблясті босоніжки. В руках вона тримала схожу на мимину сумочку, але яскраво-зеленого відтінку.

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