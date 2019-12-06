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Що кохання робить! Спокуслива Могилевська максимально оголила ніжки на спектних фото

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Співачка кокетливо оголила спортивні ніжки

Наталя Могилевська закохана і щаслива. Співачка буквально світитися зсередини, але поки не готова явити обранця світу. Зате вона зізналася, що коханий чоловік прийшов подивитися на її виступ у рамках концерту "Ніч суперхітів", який відбувся 4 грудня у київському Палаці "Україна". З такої нагоди, артистка вбралася для сценічного номеру на пісню "Покохала" в досить відверте вбрання і максимально оголила стрункі ніжки і стегна для ефектних фото в Instagram.

Так, на знімках співачка позувала у пікантній сукні з паєтками і високими розрізами. Вбрання дозволило їй блиснути стрункими спортивними ніжками і похвалитися глибоким декольте.

Образ Наталія довершила масивною шпилькою – трендом сезону серед аксесуарів. По руках з плечахей струмували ланцюжка до манжет сукні, а на пальцях красувалися великі персні з масивними прозорими каменями. Макіяж – природний, з акцентом на виразні очі.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка здивувала шанувальників, попросивши їх вибрати найкраще з трьох фото. Коментатори розгубилися і замість цього обдарували зірку компліментами.

  • Наталочка, гарно виглядаєш та звабливо
  • Красива! Чудова! Будь щасливою!
  • Ви прекрасні
  • Що кохання робить! Наташа,ти просто розцвіла! Красуня!
  • І Наталя, і костюми завжди шикарні
  • Яка гарна, супер!
  • Красуня
  • Спокуслива молодиця
  • Чудова!
  • Наташа,ти супер!
  • Скрізь добре, головне натуральна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що переможець Танців з зірками 2019 Євген Кот розповів, як підкорив Наталю Могилевську на головному паркеті країни.

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