Що кохання робить! Спокуслива Могилевська максимально оголила ніжки на спектних фото

Наталя Могилевська закохана і щаслива. Співачка буквально світитися зсередини, але поки не готова явити обранця світу. Зате вона зізналася, що коханий чоловік прийшов подивитися на її виступ у рамках концерту "Ніч суперхітів", який відбувся 4 грудня у київському Палаці "Україна". З такої нагоди, артистка вбралася для сценічного номеру на пісню "Покохала" в досить відверте вбрання і максимально оголила стрункі ніжки і стегна для ефектних фото в Instagram.

Так, на знімках співачка позувала у пікантній сукні з паєтками і високими розрізами. Вбрання дозволило їй блиснути стрункими спортивними ніжками і похвалитися глибоким декольте.

Образ Наталія довершила масивною шпилькою – трендом сезону серед аксесуарів. По руках з плечахей струмували ланцюжка до манжет сукні, а на пальцях красувалися великі персні з масивними прозорими каменями. Макіяж – природний, з акцентом на виразні очі.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка здивувала шанувальників, попросивши їх вибрати найкраще з трьох фото. Коментатори розгубилися і замість цього обдарували зірку компліментами.

Наталочка, гарно виглядаєш та звабливо

Красива! Чудова! Будь щасливою!

Ви прекрасні

Що кохання робить! Наташа,ти просто розцвіла! Красуня!

І Наталя, і костюми завжди шикарні

Яка гарна, супер!

Красуня

Спокуслива молодиця

Чудова!

Наташа,ти супер!

Скрізь добре, головне натуральна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що переможець Танців з зірками 2019 Євген Кот розповів, як підкорив Наталю Могилевську на головному паркеті країни.