Люблю тебе! Осадча зворушила привітанням Горбунова з ювілеєм і показала унікальні архівні кадри

Катя Осадча та Юрій Горбунов – нерозлучні. Вони разом вдома і на роботі, адже у ведучих є спільні проекти, вони проводять активне дозвілля, подорожують і виховують сина Івана, але його обличчя поки не показують шанувальникам, які вже встигли зробити висновок, що хлопчик схожий на зіркового батька. До речі, 24 серпня Юрій відзначає день народження, а в цьому році святкує круглу дату – 50-річчя! Катя поспішила привітати коханого в Instagram.

Ведуча опублікувала ролик з нарізки фото і відео з участю чоловіка – упереміш на екрані миготять романтичні кадри пари, щасливі моменти з життя, миттєвості душевного спілкування іменинника з сином і просто радісні миті, зафіксовані на камеру.

"Наше подвійне свято! З Днем народження, коханий! З ювілеєм 25+25. Люблю тебе", - коротко підписала своє відео Катя.

До привітань ведучої приєдналися знаменитості: MONATIK, Санта Дімопулос та інші. Шанувальники пари поспішили залишити теплі слова для подружжя і ювіляра.

Ви чарівна пара. Вітаю зі святом

Господи, які ж ви круті! Просто слів немає

Вітаємо!Ви чудові!

Вітаємо. Дуже поважаємо, любимо,захоплюємося. Ви приклад для багатьох. Успіхів у всьому

Ви такі класні! Найкращі побажання Юре і вашій парі!

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До речі, напередодні Катя з Юрієм, Іваном і компанією друзів вирушила на річкову прогулянку. До слова, Юрій не так давно став професійним шкіпером і тепер легко може сам керувати плавзасобом!

"Насолоджуватися моментом. Чудовий Київ, чудовий Дніпро, чудова компанія. День прапора і останній день четвертого десятиріччя Юрія Горбунова", - підписала фото і відео Катя.

Катя Осадча відпочила на Дніпрі в компанії чоловіка, сина і друзів (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтичну прогулянку вечірнім центром Києва.