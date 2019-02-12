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"Люблю тебе": Джамала поділилася забавною фотосесією зі старшою сестрою

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2019 - 20:07
"Люблю тебе": Джамала поділилася забавною фотосесією зі старшою сестрою
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка запропонувала прослухати зворушливу композицію, присвячену сестрі

12 лютого вийшов своєрідним "Днем сім'ї" для української виконавиці. Так, саме в цей день мама Джамали — Галина Михайлівна — святкує свій день народження. На своїй instagram-сторінці Джа дуже зворушливо привітала маму і підкреслила, що вона — найкращий друг.

Також Джамала поділилася серією кумедних фотографій зі своєю старшою сестрою Евеліною. На фото дівчата обіймають одна одну і щасливо посміхаються в камеру. "Я люблю тебе" — підписала знімки Джамала.

 

Джамала з сестрою Евеліною (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Крім того, співачка запропонувала шанувальникам прослухати її трек "Sister's lullaby", який як раз присвячена улюбленій сестрі. Пісня була представлена ще в 2015 році.

"Я люблю тебе, моя сестро. Це більше, ніж справжня любов. Я люблю тебе, моя сестро. Це більше, ніж небо над головою", — співається у зворушливій композиції.

Jamala - Sister's lullaby

Джамала зі старшою сестрою

Джамала зі старшою сестрою (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, на даний момент Джамала строго і справедливо судить у Нацвідборі на Євробачення 2019 (другий півфінал відбудеться вже 16 лютого). За результатами першого півфіналу співачка встигла назвати свого фаворита.

Також відзначимо, до цього Джамала зачарувала мережу екстравагантним трендовим look'ом.

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