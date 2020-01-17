"Люблю тебе, крихітко": Потап оцінив ефектну Каменських у повітряному міні

Потап і Настя Каменських даремно часу в Мексиці не гаяли – пара відпочиває в своє задоволення, насолоджується океаном і пляжним релаксом, не забуває про активностях і, звичайно ж, балує шанувальників регулярними фотозвітами з екзотичного курорту. Співачка весь час змінює вбрання й радує фанів своїми гарячими луками, демонструючи у всій красі апетитні форми і хвилюючі вигини. Так, на новому фото і відео Настя вирішила покрасуватися в летючому білому короткому платті.

Ніжний образ артистки складається з повітряного вбрання вільного крою з високою лінією талії і об'ємними рукавами-ліхтариками. Співачка зробила легкий макіяж, який лише підкреслив її природні дані.

"Давайте надихати! Давайте бути стимулом для оточуючих. Своєю посмішкою від серця, любов'ю, радістю і прикладом ми можемо надихати близьких і друзів на звершення висот і на позитивні зміни в життя", - супроводила вона променистий знімок мотивуючим текстом.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Настя не втрималася і опублікувала також відео, на якому красується на тлі чарівних острівних пейзажів. Боса співачка катається на качелі і, ніби по клацанню пальців, поперемінно з'являється в двох образах – у повітряній сукні молочного відтінку і більш зухвалому луці: джинсових шортах і мініатюрному мереживній топі гірчичного відтінку, наверх вона накинула легку накидку.

"Відчуй мить", - підписала Настя мальовничий ролик, який відразу ж оцінив її чоловік Потап. У залишив послання всім критикам, спародіював їх основні "претензії" в жартівливій формі. Він згадав гаряче фото Наді Дорофєєвої топлес на пляжі, яке раніше не зміг залишити без уваги.

"На відміну від Наді Дорофєєвої хоча б одягнена, от я вважаю, моя думка і це важливо, бо я ж писав, бла бла бла... Люблю тебе, крихітко", - залишив він коментар під фото дружини.

Скріншот коментарів

У сторіз Настя показала більше свіжих кадрів. На одному з них вона лежить у басейні. Чорно-білий знімок зі спини вийшов дуже ефектним.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

До речі, Потап і Настя Каменських навіть на відпочинкуне забувають про спорт і діляться відповідними кадрами з підписниками в мережі.