"Люблю залишатися собою": Віра Брежнєва показала свій улюблений варіант макіяжу

Співачка зазначила, що не любить малювати на собі чуже обличчя
Віра Брежнєва - яскрава і ефектна, і з легкістю приміряє на себе найрізноманітніші образи. Приміром, нещодавно співачка викликала захват появою в пікантному латексному костюмі і грайливій "котячій" масці, перевтілившись в сексуальну кішечку. При цьому артистка зізналася, що не любить занадто яскравий макіяж, який робить її несхожою на саму себе.
На своїй сторінці в Instagram Віра опублікувала портретний знімок, на якому вона зображена зі своїм улюбленим варіантом макіяжу на обличчі - нюдовим. Вона лише злегка підвела очі і нафарбувала губи світлим блиском, а також вирівняла тон обличчя.
"Макіяж найчастіше не зовсім правильно сприймають. Мейк потрібен, щоб трохи відкоригувати недоліки і підкреслити достоїнства. При цьому не намалювати маску на собі, якесь чуже обличчя, нехай і красиве. Люблю навіть в макіяжі залишатися собою. Тому мій улюблений - нюдовий мейк. Віра, 37 років. Ps. Я не сумна, не втомлена. Просто спокійна", - поділилася Брежнєва.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)
Користувачі мережі поспішили залишити свої відгуки під таким ніжним і милим фото артистки.
Скріншот коментарів (instagram.com.ververa)
До речі, Віра Брежнєва розохотила шанувальників "мокрим" фото біля фонтану в Італії.