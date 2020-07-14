Люблю в будь-яку погоду: Катя Осадча в яскравому жакеті прогулялася по колоритній Одесі

Катя Осадча дуже любить подорожувати - благо, у неї нерідко бувають поїздки по роботі, в які вона іноді бере і чоловіка з сином. Телеведуча завжди намагається урвати хоч трохи часу, щоб погуляти і насолодитися тим місцем, де знаходиться в даний момент. Днями вона вирушила по роботі в Одесу, і за традицією вирушила трохи погуляти по колоритному місту.

Щоправда, з погодою Каті не пощастило - саме її вільний день видався похмурим і прохолодним, що зовсім не завадило їй насолодитися променадом.

На фото зірка зображена в широких джинсах, блакитній смугастій сорочці і молочній короткій куртці, а в руках у неї був ще яскравий рожевий жакет, який пізніше вона одягла замість куртки. Осадча була в зручних босоніжках і без макіяжу, а волосся зібрала в хвіст.

Задоволена ведуча пройшлася по березі моря і мальовничим одеським вуличкам.

"Вільні пів дня припали на найхолодніший день. не купалися, але гуляли. Одесу люблю в будь-яку погоду", - поділилася теледіва.

Катя Осадча в стильнои образі пройшлася по Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники почали коментувати свіжі фото Осадчої, радіючи за неї.

От є ж овечки )) пишуть "даремно ви без макіяжу")), Катруся не слухайте цю маячню, ви красуня завжди а без мейк мені дуууже навіть суперррр,

Копець... в Одесі так холодно?

Дуже щиро, круто

@kosadcha так, вам не пощастило , сьогодні було дуже холодно , і вода холодна) але в цьому є своя романтика

клас

Ви чарівні! Навіть в холодну погоду, ВИ, як промінчик сонця!

Одесі привіт!

Катя,ви дуже молодо виглядаєте,що говорити,Дівчисько))))

Від нащо такі струки ногі у мам-штани. Катьо, Вилазь!

Яка ви красива і щаслива

Приємно що вам сподобалося .

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Катя Осадча блиснула стрункими ногами в блискучій міні-сукні за 15 тисяч гривень.