ru
ua

"Люблю все більше": Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото з братом і сестрою


Ведуча зворушливо привітала брата з днем народження

Ольга Фреймут відома як дуже гостра на язик телеведуча, втім, вона стала набагато м'якше після народження дітей. Зараз вона - щаслива дружина і мама трьох діток, і періодично радує шанувальників милими сімейними фото. Так, на Великдень шоувумен розчулила мережу чарівним святковим фото малятка Євдокії. Тепер же вона поділилася ще більш рідкісним кадром.

На своїй сторінці в Instagram Ольга опублікувала знімок зі своїм братом Артуром і сестрою Юлією. В руках телеведуча тримає перев'язаний яскравою стрічкою подарунок - у її молодшого брата день народження. У підписі до публікації вона зворушливо привітала рідну людину зі святом.

"Милий мій брат! З кожним роком люблю тебе все більше. І пишаюся все більше . Будь щасливим та здоровим, з Днем народження!" - написала Фреймут.

Фото: Ольга Фреймут з сестрою та братом (instagram.com/freimutolia)

Підписники знаменитості приєдналися до привітань і зазначили, що у Ольги вся сім'я дуже красива.

  • "Який гарний у вас брат. Вітаємо!!!"
  • "Красива у вас сім'я!"
  • "Краса"
  • "То мій ідеал жінки"
  • "Юля дуже гарна..."
  • "Вітаємо Вашого брата з святом! Нехай все у нього складається чудово, а оточують його тільки самі чудові люди!"
  • "Артурчик! вітаю! здоров'я тобі і твоїм діткам!"
  • "Оленька, передавай вітання!"

Нагадаємо, Ольга Фреймут показала романтику в Каннах з чоловіком Володимиром Локотко. Пара похвалилася фото на Лазурному березі.

Раніше Ольга Фреймут захопила фотосетом з сонячної Італії, куди вирушила по роботі.

Перший Великдень вчотирьох: Лілія Ребрик зачарувала святковими сімейними фото "У них дуже тісний зв'язок": Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят
Читати всі новини