"Люблю все більше": Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото з братом і сестрою

Ольга Фреймут відома як дуже гостра на язик телеведуча, втім, вона стала набагато м'якше після народження дітей. Зараз вона - щаслива дружина і мама трьох діток, і періодично радує шанувальників милими сімейними фото. Так, на Великдень шоувумен розчулила мережу чарівним святковим фото малятка Євдокії. Тепер же вона поділилася ще більш рідкісним кадром.

На своїй сторінці в Instagram Ольга опублікувала знімок зі своїм братом Артуром і сестрою Юлією. В руках телеведуча тримає перев'язаний яскравою стрічкою подарунок - у її молодшого брата день народження. У підписі до публікації вона зворушливо привітала рідну людину зі святом.

"Милий мій брат! З кожним роком люблю тебе все більше. І пишаюся все більше . Будь щасливим та здоровим, з Днем народження!" - написала Фреймут.

Фото: Ольга Фреймут з сестрою та братом (instagram.com/freimutolia)

Підписники знаменитості приєдналися до привітань і зазначили, що у Ольги вся сім'я дуже красива.

"Який гарний у вас брат. Вітаємо!!!"

"Красива у вас сім'я!"

"Краса"

"То мій ідеал жінки"

"Юля дуже гарна..."

"Вітаємо Вашого брата з святом! Нехай все у нього складається чудово, а оточують його тільки самі чудові люди!"

"Артурчик! вітаю! здоров'я тобі і твоїм діткам!"

"Оленька, передавай вітання!"

Нагадаємо, Ольга Фреймут показала романтику в Каннах з чоловіком Володимиром Локотко. Пара похвалилася фото на Лазурному березі.

Раніше Ольга Фреймут захопила фотосетом з сонячної Італії, куди вирушила по роботі.