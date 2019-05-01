"Люблю все більше": Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото з братом і сестрою

Ведуча зворушливо привітала брата з днем народження
Ольга Фреймут відома як дуже гостра на язик телеведуча, втім, вона стала набагато м'якше після народження дітей. Зараз вона - щаслива дружина і мама трьох діток, і періодично радує шанувальників милими сімейними фото. Так, на Великдень шоувумен розчулила мережу чарівним святковим фото малятка Євдокії. Тепер же вона поділилася ще більш рідкісним кадром.
На своїй сторінці в Instagram Ольга опублікувала знімок зі своїм братом Артуром і сестрою Юлією. В руках телеведуча тримає перев'язаний яскравою стрічкою подарунок - у її молодшого брата день народження. У підписі до публікації вона зворушливо привітала рідну людину зі святом.
"Милий мій брат! З кожним роком люблю тебе все більше. І пишаюся все більше . Будь щасливим та здоровим, з Днем народження!" - написала Фреймут.
Фото: Ольга Фреймут з сестрою та братом (instagram.com/freimutolia)
Підписники знаменитості приєдналися до привітань і зазначили, що у Ольги вся сім'я дуже красива.
Нагадаємо, Ольга Фреймут показала романтику в Каннах з чоловіком Володимиром Локотко. Пара похвалилася фото на Лазурному березі.
Раніше Ольга Фреймут захопила фотосетом з сонячної Італії, куди вирушила по роботі.