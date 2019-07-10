"Люблю неподобства!" Екс-"ВІА-Гра" в фаті здивувала мережу зізнанням

Екс-"ВІА-Гра", співачка, дизайнер, а з недавнього часу ще й актриса Надія Мейхер кожен раз дивує своїх шанувальників. Вона дебютувала на екрані у фільмі Оксани Байрак "Ніщо не трапляється двічі". Їй настільки сподобався досвід, отриманий на знімальному майданчику, що Надія вирішила повторити його. Так, вона отримала одну з головних ролей в українському серіалі "Великі Вуйки", де її "кіношним" коханим став персонаж Юрія Горбунова, Іван. Починаюча актриса поділилася в Instagram фото у фаті і заінтригувала підписом до знімка.

Надія сидить біля дзеркала, а поряд з нею на столі красується косметка для сценічного макіяжу. Зірка позує з фатою на голові, а на шиї в неї пов'язана невелика хустинка кольору українського прапора.

"Я і фата на моїй голові, щось несумісне... Але для ролі, щоб чисто поржать, "це святе". "Адже пристрасть, як люблю неподобства", - несподівано зізналася артистка.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники моментально оцінили яскравий кадр і повідомили Надії, що фата їй до лиця, а також запевнили, що з артистки вийшла дуже красива наречена.

"Найкрасивіша наречена на світі!", "Клас! Дуже мила", "Надія, ви чарівна жінка!", "Надійка і так терпіння не вистачає чекати, а тут ви ще дразнитесь. P. S. А чому ви і фата на вашій голові, щось несумісне. Мені здається, що дуже навіть, цілком сумісно", "Надя, Ви у фаті прекрасні", "Ви дивовижна і така тепла", - ділилися враженнями комменатори.

Скріншот коментарів

До речі, раніше Юрій Горбунов, який став партнером Надії по знімальному майданчику і зіграв її коханого, заінтригував фото в ресторані. Під прицілом камер серіальна парочка п'є вино в напівтемряві "закладу", а також готується поцілуватися на очах у всіх.

Юрій Горбунов та Надія Мейхер (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

До слова, разом із Юрієм і Надією в "Великих Вуйках" знімається ще одна знаменитість – телеведуча і акторка Лілія Ребрик.