"Любіть себе": пікантне фото 18-річної Полякової викликало фурор в мережі

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка оригінальним способом привітала шанувальників з Днем святого Валентина

Відома співачка і актриса, "Королева ночі" українського шоу-бізнесу Оля Полякова, яка посварила мережу провокаційним питанням, вирішила оригінально привітати своїх фанів з Днем всіх закоханих. 14 лютого вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram досить відверте фото, на якому їй 18 років.

На знімку юна Оля позує біля стіни в одній нижній білизні, при цьому вона повернулась боком до камери, демонструючи свою апетитну попу, і спокусливо вигнула спину.

"Якщо б у мої 18 був Instagram я була б його зіркою! З днем закоханих)) любіть себе, ця любов завжди взаємна. мені тут 18...)" - підписала публікацію артистка.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Пікантний кадр викликав справжній фурор в мережі і тут же набрав безліч коментарів. Причому самих різних - хтось захоплюється красою Полякової і запевняє, що вона нітрохи не змінилася і як і раніше приголомшливо виглядає, інші ж обурюються "сороміцькому" фото і соромлять артистку.

"Нічого не змінилось. де ви ховаєте машину часу?", "Яка попа....)) зараз навіть краще", "Вас вкрали б в Голлівуд", "Королева і у 18 була. І Вас Олечка з днем закоханих!", "І зараз форми непогані", "Богиня", "Ви і так зірка!!!", "Ви шикарна). А ось дівчатка які пишуть гидоти, ні 18, ні зараз не мали такої фігури. Ось і бесяца)", "По-моєму ви ні краплі не змінилися", "Гарна попа, чого не показати", - пишуть підписники, яким сподобалось фото.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

"Смішна Колгоспна поза і фотографія, людини немає одна попа", "Все зрозуміло, не змінювалася вага з тих пір і мізки! Браво! Це величезне досягнення!!! З чим я вас і вітаю!", "На що дивитися...", "Бути зіркою це показувати оголені сідниці???", "А краме ЖОПИ в день закоханих більше не чого показати?", "Такий оголеності в соц.мережах вистачає і без вас", - висловлюють свою думку незадоволені користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Відзначимо, що сама знаменитість явно бавиться, читаючи коментарі до посту, про що вона сама і повідомила. Оля також з гумором відповідає деяким хейтерам.

"Люди обожнюю вас! Хотіла поспати ще, але не можу не читати і кричати. дякую!)))" - написала зірка.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова показала екзотичні вбрання в тайському стилі, в яких разом з дочкою відзначила день народження під час відпустки на екзотичному курорті.

Також ми писали про те, що днями Оля Полякова запропонувала шанувальникам вибрати кращий образ, в якому вона з'являлася в студії програми "Дивовижні люди".

Відео: РБК-Україна