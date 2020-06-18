Вона любить увагу: Оля Полякова висловилася про хейтерів і хлопця 15-річної доньки

Старша дочка Олі Полякової Маша пішла по стопах зіркової мами і теж активно розвиває свій блог в Instagram, де у 15-річної дівчини уже 158 тисяч підписників. При цьому співачка намагається все ж контролювати, що саме спадкоємиця публікує, і іноді просить її видалити публікацію. В інтерв'ю Маші Єфросиніній у програмі "Іспит" Полякова розповіла, як реагує на хейтерів дочки в мережі, а також про її хлопця, якого та нещодавно розсекретила.

Артистка зізналася, що Маші нерідко залишають образливі і негативні коментарі, на які вона як мати відповідає досить різко.

"Заходжу на сторінку і під кожним коментарем пишу: ти с**а", - зізналася "Королева ночі".

Оля підкреслила, що на своїх кривдників майже не реагує, але за емоційний стан Маші дуже переживає, хоч дівчинка і запевняє, що її не зачіпають такі нападки.

"Я ніколи не реагую на власних хейтерів. Вони можуть писати там що завгодно. Але коли ображають твою дитину, зі мною коїться щось неймовірне. Що з вами, люди? У моєї Марійки була історія, коли вона піддалася критиці через фігуру. Вона виклала фотографію, де кожна друга мешканка Instagram, доросла тітка, дозволила собі написати: "Жирнувата", "Товста". Маша каже, що на неї це не вплинуло, що їй все одно. Але я так не думаю. Я їй сказала, що це все неправда. А через півроку ми почали з нею худнути разом. Вона дуже сильно схудла, і їй потім написали, що це хейтери подіяли. Ні, просто через якийсь час я її зацікавила", - каже Полякова.

За словами співачки, старша дочка пішла в неї - вона любить бути в центрі уваги, зніматися і позувати на камери. Нещодавно юна блогерша навіть виклала фото зі своїм хлопцем, хоча мама була проти.

"Маша мені сказала: "Мамо, не заспокоюй мене. Мені це не потрібно, я собі подобаюся на цій фотографії. Я на ній красива". Я кажу: "Видаляй". Вона відповідає: "Ні, я так піднімаюся в трафіку вище". Вона ж дивиться на маму, яка похайпити любить, і дере все. Вона викладає поцілунки зі своїм хлопцем зараз. Я кажу: "Машо, що ти робиш? Тобі не здається, що це якась інтимна історія?" Вона каже: "Ну ти ж знаєш, що мені потрібен трафік". Вона дуже любить увагу, любить камери, любить зніматися. Ясна річ, іноді вона якусь херь виставляє, я дзвоню їй і кажу: "Ну ти зійшла з розуму?" Тоді видаляє, звичайно", - поділилася артистка.

Маша Полякова активно розвиває свій блог (фото: instagram.com/mashapolyakova)

До речі, Маша поки що не познайомила хлопця з зоряною мамою і та не наполягає, даючи дочці свободу. Навіть якщо залицяльник дівчинки їй не сподобається, втручатися у відносини молодих людей вона не збирається - адже головне, щоб він подобався самій Маші.

"Що я можу зробити? Закрити її вдома? По-перше це хлопчик, з яким у неї не близькі стосунки. Вони спілкуються всього 3 місяці, з яких 2 - на карантині, і вони не бачилися. Як моя мама говорила: Поважай чужу молодість, пам'ятай про свою", - зазначила Полякова.

Маша Полякова показала свого бойфренда (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової Маша в білому вбранні показала як відсвяткувала шкільний випускний після 9 класу.