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"Любить пропалювати своє життя в інтернеті": Тодоренко шукає "ледачих" людей

Lite » Зірки 24.11.2018 - 14:05
"Любить пропалювати своє життя в інтернеті": Тодоренко шукає "ледачих" людей
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Телеведуча замовляє їжу через інтернет

Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться в положенні, зізналася, що замовляє їжу через інтернет. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Хлопці, є тут такі ж ледачі люди, як я? Сподіваюся, є. Я з тих людей, хто іноді любить пропалювати своє життя в інтернеті, вибираючи в онлайн-магазинах подарунки, речі, їжу і так далі", – сказала вона.

Більш того, Тодоренко розповіла, що це допомагає їй економити час.

"Хоча для багатьох такі допоміжні ресурси – це економія дорогоцінного часу", - підкреслила вона.

&quot;Любить пропалювати своє життя в інтернеті&quot;: Тодоренко шукає &quot;ледачих&quot; людей

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

До речі, українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності, а її коханий Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, кого чекає Тодоренко. Виявилося, що пара чекає сина і навіть придумала для нього ім'я.

Про те, що вагітна Тодоренко влаштувала з подругами baby shower.

Відео: РБК-Україна

Новини України Регіна Тодоренко
Styler
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