Любить навіть мої недоліки: переможниця Холостяк-9 зробила особисте зізнання про себе і чоловіка

Даша Квіткова щаслива зі своїм нинішнім чоловіком і екс- "Холостяком-9" Микитою Добриніним. Вона є обличчям далеко не одного бренду, спішно веде свій блог і підробляє моделлю, але так було далеко не завжди. Даша в юності не любила і не приймала своє тіло, після чого у неї почалися величезні проблеми зі здоров'ям. На сторінці в Instagram вона зважилася на дуже особисте і відверте зізнання - в юності вона страждала від анорексії і бклімії. Дівчина вирішила докладно розповісти про те, що їй довелося пережити.

Вона зізналася, що її минулі стосунки були хворими, більш того, хлопець змирився з її станом і не бачив в харчовому розладів і проблеми дівчини нічого страшного.

"Будучи в минулих відносинах, де по-хорошому мене потрібно було рятувати, хлопець просто змирився з тим, що у мене є проблема, і кожен раз вказував мені рукою на двері вбиральні, після прийому їжі. Тому звертаюся зараз до всіх. Якщо у вашому житті, є людина, яка потребує допомоги, будь ласка, огорнути любов'ю, будьте поруч і допоможіть", - закликала Даша.

Дарина Квіткова і Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)

Дашу врятувала участь в проекті "Холостяк-9". Дізнавшись про кастинг, вона зрозуміла, що порлучіла відмінний шанс в житті, яким варто скористатися, щоб змінити все на 180 градусів.

"Коли Микита дав мені першу троянду, в моїй голові прозвучала фраза: "Так більше не можна". Зайшовши на проект, мій найбільший страх був у тому, що я не впораюся. Але як тільки я опинилася в четиреех стінах, без телефону, телевізора, книг і всієї зовнішньої зв'язку, я пішла на поправку. Чесне слово. Я сиділа в кімнаті одна, чи не гортала стрічку інстаграма, не бачила всіх фотографій моделей і стереотипів, які так і кричать тобі як потрібно виглядати. Я залишилася наодинці з собою і своїми думками. Мені захотілося жити нормально", - зізналася Даша.

З першого знімального тижня вона почала купувати собі їжу і потроху восстанавліватся. "Я перестала себе лаяти. Кожен день говорила собі, що сьогодні буде краще, а виглядаю я приголомшливо", - розповіла дівчина.

Дарина Квіткова і Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)

Остаточне рішення вона прийняла під час поїздки в Єгипет - дівчина щире захотіла щасливих і здорових стосунків. Кожне побачення з Микитою приносило їй велику радість, а його компліменти дарували впевненість у правильності прийнятого рішення.

За три місяці вона повністю поміняла своє ставлення до їжі. На фінальному побаченні Даша навіть вирішила з апетитом поїсти пасту карбонара і не відчувала докорів сумління.

"Микита знає кожну мою больову точку, і в курсі всього, через що я пройшла. Немає жодного дня, щоб він не зробив мені комплімент з приводу фігури і мене в цілому. Він любить в мені навіть те, що я вважала недоліком. Зрештою, я прийшла до прийняття свого тіла. Полюбила себе і те, як я виглядаю", - резюмувала переможниця "Холостяк-9".

Тепер вона може без докорів сумління з'їсти вафельний торт зі згущеним молоком о 12:30 ночі. Адже точно знає, що наїдене можна скинути завдяки здоровому харчуванню і тренуванням. Зараз дівчина відновлює ШКТ, уникає жирної і важкої їжі, але не виснажує себе голодом.

Раніше Холостяк-9 Микита Добринін з дружиною висловилися про проблеми весільного торжества, яке заплановане на12 серпня в Києві.