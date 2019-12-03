Коханий, пляж і розваги: Брітні Спірс показала, як відзначила 38-річчя (відео)

Іменинниця опублікувала кумедний ролик
Брітні Спірс вчора, 2-го грудня, зазначила 38-й день народження. З цього приводу зірка, яка обожнює відео, змонтувала новий ролик. У ньому співачка наочно продемонструвала, що нудьгувати їй було ніколи. Так, Брітні встигла пограти в боулінг, покататися на ковзанах, задути свічки на великому торті, оформленому в романтичному ключі, а також просто насолодитися розкішними краєвидами з Майамі. І все це в компанії свого бойфренда – Сема Асгарі, який і організував зірці свято.
Брітні і Сем весело відзначили день народження співачки (відео: instagram.com/britneyspears)
«Це мій день народження, bitches», – залишила Брітні під роликом зухвалий підпис. «Найбільш великі побажання тобі», – прокоментував пост 25-річний коханий Спірс. Інші послідовувачі також поспішили приєднатися до привітань. В цілому, менш ніж за 8 годин відео набрало більше мільйона переглядів і тисячі коментарів. «З днем народження, королево!», «Ти гідна найкращого дня народження!», «Сподіваюся, твій день народження був просто чарівним»...
Що ж, Брітні ще раз продемонструвала, що навіть на відпочинку не виключає активність. Нагадаємо, співачка і її хлопець обожнюють записувати відео з тренувань. На сторінці Спірс в Instagram можна знайти найрізноманітніші ролики зі спортзалу, пробіжок, занять на свіжому повітрі, велосипедних прогулянок. Не менше в мікроблозі знаменитості і суто жіночих відео. Спірс – справжній шопоголік, і вона не пропускає нагоди продемонструвати нові вбрання, куплені під час численних походів по магазинах.
До прикладу, нещодавно вона порадувала шанувальників роликом, рде крутиться перед дзеркалом в дуже спокусливих образах. Міні-сукня яскраво-червоного відтінку, а також кроп-топ з міні-шортами підкреслили струнке тіло зірки і ще раз довели, що вона працює в спортзалі не дарма.