З коханою в гамаку: Венсан Кассель показав зворушливі кадри з сімейного відпочинку

Венсан Кассель разом зі своєю молодою дружиною – 22-річною моделлю Тіною Кунакі – зараз відпочиває в Бразилії. Пара полетіла туди на новорічні канікули. Але якщо Тіна періодично викладала в мережу фото з коханим чоловіком, а також свої спокусливі – в купальниках, то сам Кассель вважав за краще зберігати мовчання. І от кілька годин тому він не втримався і в черговий раз зізнався дружині в любові.

Венсан обожнює свою дружину (фото: instagram.com/vincentcassel)

На фото, яке запостив знаменитий французький актор, Венсан і Тіна позують у незвичному антуражі. Обидва вони сидять в гамаку біля басейну один навпроти одного. «Художня розмовя з моєю найулюбленішою D. A в світі...», – написав Венсан і зазначив, що це кадр з фотосесії для глянсового журналу 7000 magazine.

Тіна на фото постала в купальнику з хижим принтом, а Венсан показав голий торс. Він захоплено щось читає в телефоні, а дівчина задумливо дивиться вдалину, уважно слухаючи чоловіка. Справжня сімейна ідилія! Фото зібрало масу лайків від шанувальників пари і багато коментарів. В основному – з сердечками і приємними словами.

Венсан і Тіна одружилися у 2018-му (фото: instagram.com/tinakunakey)

Нагадаємо, Венсан і Тіна разом вже близько 4-х років: популярний актор і молода, але дуже перспективна модель одружилися в серпні 2018-го. А до цього були пару років у відносинах. До відносин з Тіною Венсан довго був одружений на знаменитій італійській акторці Моніці Беллуччі (з серпня 1999 по серпень 2013-го року).

Актор і його екс-дружина зуміли зберегти дружні стосунки заради дітей: 15-річної Діви і 9-річної Леоні. У новому шлюбі вже підростає маленька Амазоні, яка з'явилася на світ навесні минулого року. Венсан і Тіна досі не показали дитину, але напевно у відпустку дівчинка вирушила разом зі знаменитими батьками.