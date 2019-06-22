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"Жабенятко моє": Настя Каменських і Потап зворушили романтикою в мережі


Новоспечене подружжя залишили один одному ніжні послання

Після свого весілля 23 травня Настя Каменських і Потап досить швидко повернулися до роботи, проте намагаються кожну вільну хвилинку проводити разом і регулярно розчулюють фанатів сімейною романтикою. Співачка зараз перебуває в Ізраїлі, де в неї концерти, а коханий сумує і дуже чекає її. На своїй сторінці в Instagram артистка показала ефектне фото з Хайфи, зазначивши, що готова до виступу.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

А після цього замилувала ніжним знімком з чоловіком, на якому Потап вдоволено дивиться в об'єктив, а Настя закохано дивиться на нього. Вони обидва одягнені в одяг білого кольору.

"Я їду до тебе моє сонечко #bearanddiamond #константа", - зворушливо підписала фото Каменських.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Я тебе чекаю моє жабенятко", - тут же відповів продюсер.

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

Підписникии поспішили залишити безліч зворушених коментарів, бажаючи їм не втратити свою любов і щастя.

  • Потап змінився і Настя стала ще красивіше
  • Всім такої ж любові, як Настя дивиться на Потапа!
  • Ми пара, ми пара, як ти не крути
  • Як на українській мові співуче звучати слова любові....
  • Яка красива пара
  • Як вас можна не любити?
  • Сонечка
  • Щасливі такі
  • Саме миле що я побачу за сьогодні мабуть
  • Як романтично
  • Супер пара, такі ви! Не надивитись )
  • Так ніжно і мило
 

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, засмагла Настя Каменських без макіяжу захопила зовнішнім виглядом.

Раніше Настя Каменських розбурхала мережу фото з відомим чоловіком. Вона позувала разом з шоуменом Володимиром Остапчуком.

До речі, Потап і Настя Каменських показали романтику в ліжку.

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