"Жабенятко моє": Настя Каменських і Потап зворушили романтикою в мережі

Новоспечене подружжя залишили один одному ніжні послання
Після свого весілля 23 травня Настя Каменських і Потап досить швидко повернулися до роботи, проте намагаються кожну вільну хвилинку проводити разом і регулярно розчулюють фанатів сімейною романтикою. Співачка зараз перебуває в Ізраїлі, де в неї концерти, а коханий сумує і дуже чекає її. На своїй сторінці в Instagram артистка показала ефектне фото з Хайфи, зазначивши, що готова до виступу.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
А після цього замилувала ніжним знімком з чоловіком, на якому Потап вдоволено дивиться в об'єктив, а Настя закохано дивиться на нього. Вони обидва одягнені в одяг білого кольору.
"Я їду до тебе моє сонечко #bearanddiamond #константа", - зворушливо підписала фото Каменських.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)
"Я тебе чекаю моє жабенятко", - тут же відповів продюсер.
Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)
Підписникии поспішили залишити безліч зворушених коментарів, бажаючи їм не втратити свою любов і щастя.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, засмагла Настя Каменських без макіяжу захопила зовнішнім виглядом.
Раніше Настя Каменських розбурхала мережу фото з відомим чоловіком. Вона позувала разом з шоуменом Володимиром Остапчуком.
До речі, Потап і Настя Каменських показали романтику в ліжку.