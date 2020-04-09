Мій лук на карантин: 15-річна Маша Полякова вразила незвичайним вбранням

Дівчина взяла участь у новому "модному" челенджі
Карантин триває вже третій тиждень, і як мінімум до 24 квітня всім належить ще залишатися вдома на самоізоляції. У багатьох вже закінчується фантазія, чим би таким зайнятися і як розважити дітей, включаючи і зірок шоу-бізнесу. Олі Поляковій пощастило трохи більше - адже вона з родиною живуть у приватному будинку, що дозволяє їм гуляти у дворі і околицях і навіть відправлятися на верхові прогулянки - обидві її дочки займаються верховою їздою і непогано тримаються в сідлі.
Старша дочка співачки, 15-річна Маша вже і сама досить популярна блогерша. Дівчина інтригує шанувальників загадковими натяками на своє особисте життя і радує ефектними кадрами із старих і нових фотосесій. На свіжому фото вона показала свій вельми незвичайний образ на карантині, який спорудила з...подушки!
З допомогою широкого чорного ременя Маша прикріпила до себе білу подушку спереду, зробивши подобу сукні. Настільки оригінальний лук вона доповнила туфлями на підборах і зробила знімок в дзеркалі.
"Мій лук на карантин", - прокоментувала фото юна блогерша.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Схоже, що це новий вид челенджу, яких вже чимало гуляє в мережі за час карантину. Знімок у схожому аутфиті опублікувала і знаменита гімнастка і фіналістка Танців з зірками Ганна Різатдінова.
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Фолловери Полякової-молодшої оцінили її креативність і залишили чимало компліментів в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, що раніше Маша Полякова показала фотосет в яскравих кольорах і заговорила про можливості стосунків на відстані.