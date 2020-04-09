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Мій лук на карантин: 15-річна Маша Полякова вразила незвичайним вбранням

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Дівчина взяла участь у новому "модному" челенджі

Карантин триває вже третій тиждень, і як мінімум до 24 квітня всім належить ще залишатися вдома на самоізоляції. У багатьох вже закінчується фантазія, чим би таким зайнятися і як розважити дітей, включаючи і зірок шоу-бізнесу. Олі Поляковій пощастило трохи більше - адже вона з родиною живуть у приватному будинку, що дозволяє їм гуляти у дворі і околицях і навіть відправлятися на верхові прогулянки - обидві її дочки займаються верховою їздою і непогано тримаються в сідлі.

Старша дочка співачки, 15-річна Маша вже і сама досить популярна блогерша. Дівчина інтригує шанувальників загадковими натяками на своє особисте життя і радує ефектними кадрами із старих і нових фотосесій. На свіжому фото вона показала свій вельми незвичайний образ на карантині, який спорудила з...подушки!

З допомогою широкого чорного ременя Маша прикріпила до себе білу подушку спереду, зробивши подобу сукні. Настільки оригінальний лук вона доповнила туфлями на підборах і зробила знімок в дзеркалі.

"Мій лук на карантин", - прокоментувала фото юна блогерша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Схоже, що це новий вид челенджу, яких вже чимало гуляє в мережі за час карантину. Знімок у схожому аутфиті опублікувала і знаменита гімнастка і фіналістка Танців з зірками Ганна Різатдінова.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdin
ova)

Фолловери Полякової-молодшої оцінили її креативність і залишили чимало компліментів в коментарях.

  • Життєво
  • Оч топово
  • Думаю, треба випускати цілу колекцію таких
  • Супер зірка
  • Красиво
  • Креативненько!
  • Коли тобі терміново потрібно плаття, але під рукою тільки подушка
  • Супер
  • Шикарний цибулю, як і ти
  • Ого оце так я теж хочу собі такий цибулю
  • зручне плаття, і поспати можна
  • Цікаво вид з іншого боку
  • Маша, ти супер бомба, красуня
  • Гарна така
  • На свято не потрібно новий шмот купувати

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова показала фотосет в яскравих кольорах і заговорила про можливості стосунків на відстані.

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