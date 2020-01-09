Кращий візажист - відпочинок: Даша Астаф'єва релаксує в купальнику і без макіяжу

Даша Астаф'єва - визнана королева відвертих зйомок і регулярно розбурхує шанувальників пікантними кадрами. При цьому співачка і колишня модель не соромиться показувати свою природну красу і іноді публікує в мережі фото без косметики. Зараз артистка за прикладом багатьох своїх зіркових колег вирушила на відпочинок у теплі краї, і у відпустці також спокійно обходиться без макіяжу. Яскравими відпускними кадрами Даша поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На одному з фото зірка в чорному купальнику стоїть на траві газону поруч з табличкою "По газону не ходити" і задоволено посміхається.

"Порушую тут, по всіх фронтах, як бачите..." - підписала кадр Астаф'єва.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також вона показала, як ніжиться на сонечку на шезлонгу, ефектно демонструючи свої соковиті форми.

"Хто зібрався на риболовлю, на вечерю, до моря і в місто, і все проспав, той я!

Але, встиг зробити важливу справу. І навіть дві. Що проспали/ встигли ви?!" - написала співачка.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Не обійшлося і без селфи без макіяжу - Даша в квітчастій вишитій блузці позувала на тлі басейну.

"Кращий визязист, звичайно відпочинок)" - зазначила знаменитість.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Користувачі мережі залишили безліч компліментів натуральній красі і фігурі Астаф'євої.

Оооочень "погана" дівчинка!!!!

Агонь порушник

Дарина, така красива, сонячна і відпочила. Дашкаа, а ти як завжди прекрасна

Дашаааа,я теж хочу такий мейкккк

З Різдвом! Сама красива, добра і щира жінка

Ідеальна природна краса

Красуня

Краща ти

Дар'я красуня

І без мейк прекрасна

Красива

Кращий візажист-природна краса!

Справжня. Красива. Нічого зайвого. Супер.

Розкішна вишиванка, і сама гарнюня

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше розкута Даша Астаф'єва розповіла про свої уподобання в ліжку.