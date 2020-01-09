Кращий візажист - відпочинок: Даша Астаф'єва релаксує в купальнику і без макіяжу

Артистка похвалилася соковитими формами в купальнику
Даша Астаф'єва - визнана королева відвертих зйомок і регулярно розбурхує шанувальників пікантними кадрами. При цьому співачка і колишня модель не соромиться показувати свою природну красу і іноді публікує в мережі фото без косметики. Зараз артистка за прикладом багатьох своїх зіркових колег вирушила на відпочинок у теплі краї, і у відпустці також спокійно обходиться без макіяжу. Яскравими відпускними кадрами Даша поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На одному з фото зірка в чорному купальнику стоїть на траві газону поруч з табличкою "По газону не ходити" і задоволено посміхається.
"Порушую тут, по всіх фронтах, як бачите..." - підписала кадр Астаф'єва.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Також вона показала, як ніжиться на сонечку на шезлонгу, ефектно демонструючи свої соковиті форми.
"Хто зібрався на риболовлю, на вечерю, до моря і в місто, і все проспав, той я!
Але, встиг зробити важливу справу. І навіть дві. Що проспали/ встигли ви?!" - написала співачка.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Не обійшлося і без селфи без макіяжу - Даша в квітчастій вишитій блузці позувала на тлі басейну.
"Кращий визязист, звичайно відпочинок)" - зазначила знаменитість.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Користувачі мережі залишили безліч компліментів натуральній красі і фігурі Астаф'євої.
Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)
Нагадаємо, раніше розкута Даша Астаф'єва розповіла про свої уподобання в ліжку.