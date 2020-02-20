"Найкращий голос планети" Дімаш Кудайберген в ході евротура відвідає Київ

Відразу після аншлагового концерту в Нью-Йорку казахстанський співак-феномен Дімаш Кудайберген анонсував весняний євротур. Виконавець дасть концерти в Німеччині, Білорусі, Латвії, Чехії та Україні. У Києві співак виступить вперше, і планує зібрати "Палац Спорту", місткість якого складає 7 000 чоловік.

Спеціально для київського концерту Дімаш готує нове світлове, звукове та візуальне шоу, і, звичайно ж, прем'єри пісень. І незважаючи на те, що це буде перший сольний концерт виконавця в неньці, Дімаш давно має теплі почуття до України. Вісім років тому співак виграв перше місце на українському конкурсі "Східний базар" і часто знімає відео в Україні, співпрацюючи з топовими українськими майстрами. Приміром, український режисер Алан Бадоєв зняв два відео для виконавця - на зворушливі пісні "Знай" і "Любов втомлених лебедів". Зйомки останнього проходили в Іспанії та Україні, де брали участь танцюристи балету FREEDOM культового режисера Олени Коляденко.

Dimash Kudaibergen - Akkuym / My Swan [Official MV]

Крім України, Дімаша з радістю вшановують і в інших куточках земної кулі. У Китаї співак став "Самим популярним співаком Азії" за версією Top Chinese Music Awards, а також був нагороджений статуетками як "Кращий зарубіжний співак" за версією MTV, "Співак року" за версією журналу "ОК" та ще десятком "самих-самих" за версією інших музичних премій. В Азії він збирає найбільші стадіони – 150 тисяч глядачів одномоментно. А своїх фанатів у 50 країнах світу кличе dears і регулярно визнається ним у любові.

Про його творчість відгукуються Дрю Берімор, Лара Фабіан виконує з Дімашем дуетні композиції, а американська модель і актриса Єва Лонгорія запрошує музиканта в якості почесного гостя гала-концертів Global Gift в Парижі і Каннах. Не так давно 25-річний володар шести октав Дімаш Кудайберген виконав саундтрек до нового фільму Джекі Чана "Авангард". Радісною новиною музикант поділився з шанувальниками в соцмережах, виклавши відео з презентації фільму. І це далеко не всі його досягнення. Артист не спочиває на лаврах, а продовжує працювати над собою, кожен день удосконалюючи майстерність.

Почути чарівний голос улюбленця Джекі Чана, якого не випадково називають його "Кращим голосом планети", "Народним Артистом Світу", "Космічним хлопцем" ви зможете 11 березня в київському "Палаці Спорту"