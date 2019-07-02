"Краще, ніж з Настею": Потап і Дорофєєва заінтригували шанувальників спільним фотосетом

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Репер і співачка показали кумедні спільні фото

Надя Дорофєєва та Потап не просто співпрацюють, а ще й дружать. Колись продюсер навіть зізнався, що був проти романа своєї підопічної з ведучим Володимиром Дантесом, який пізніше став її чоловіком. Він навіть кілька разів зустрічався з хлопцем особисто, щоб переконатися в його надійності і серйозному ставленні до Наді. Тепер же Потап і Настя Каменських, а також Надя і Володя дружать сім'ями. Потап продовжує створювати хіти для гурту "Время і Стекло" і ретельно стежить за розвитком своїх підопічних. Правда, фото з ними він публікує в своєму Instagram не часто. Якщо з Олексієм Завгороднім-"Позитивом" ( учасником гурту "Время і Стекло") репер виступає на одній сцені у складі колективу MOZGI, то з Надею бачиться рідше. Тому їх спільна фотосесія на сторінках в Instagram порадувала і одночасно здивувала підписників.

Надя опублікувала кумедне фото в компанії Потапа. Причому обидва артисти були в total white образах. Продюсер хитро і грайливо примружив одне око, а Надя скромно посміхається в камеру.

"Потап і Надя", - підписала знімок співачка. Їй тут же відповів репер. "Надя і Потап", - уточнив він.

Потап і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники стали губитися у здогадах, і припустили, що репер і співачка готують для них спільний сюрприз, а деякі коментатори почали порівнювати Надю і Настю і навіть робити недвозначні натяки.

"Хочеться ваш спільний дует", "Надія просто красуня, Потап – справжній чоловік", "Що намічається. Пахне новим спільним треком", "Гарненькі такі, не можу!", "Пупси", "Такі красиві", "Коллаб року", "Ви що, Настю забули?" "А де Настя?", "Настя нервово курить", "Красиві очі. Так і цікавий дует вийшов би", "Каменських ревнувати не буде?", "Виглядають десь навіть краще ніж з Настею", - писали фоловери.

Скріншот коментарів

Потап на своїй сторінці також розмістив знімок з Надею. Репер і співачка у білосніжному одязі позують на фоні авто, мабуть, на парковці.

"Біле на білому. Це щасливий По ( White on white that's lucky PO!), - залишив він підпис англійською мовою ( По - скорочення від "Потап").

Потап і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/realpotap)

Раніше Надя Дорофєєва публічно привітала чоловіка Володимира Дантеса з днем народження і показала, як він відзначає свято в колі друзів.

До речі, Потап здивував мережу трендовим молодіжним образом у рожевій футболці.