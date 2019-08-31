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"Краще, ніж у Кім": MARUV похвалилася пружними сідницями на спекотному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.08.2019 - 18:53
"Краще, ніж у Кім": MARUV похвалилася пружними сідницями на спекотному фото
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Артистка встигла трохи відпочити в Туреччині

Одна з найяскравіших та найепатажніших учасниць шоу Танці з зірками 2019 MARUV (Анна Корсун) встигає і до виступу в наступному випуску готуватися, і давати концерти і навіть відпочивати в перервах. До речі, під час репетиції другого ефіру проекту співачка дала ляпаса своєму партнеру за проектом, танцюристу Євгену JAY Дмитрієнко - танець явно обіцяє бути емоційним.

А поки фанати завмерли в очікуванні, артистка встигла виступити з концертом в Туреччині, а також трохи відпочити. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася жарким фото з готелю, на якому позує на містку з видом на море. На MARUV чорний купальник і напівпрозора біла туніка, яка прекрасно дозволяє розгледіти спокусливі вигини її тіла. Виконавиця відображена спиною до камери, демонструючи свої апетитні сідниці і повернувши голову в об'єктив.

"Один з моментів щастя", - написала знаменитість англійською мовою.

&quot;Краще, ніж у Кім&quot;: MARUV похвалилася пружними сідницями на спекотному фото

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Ще кілька ефектних кадрів вона показала в розділі сториз свого облікового запису.

&quot;Краще, ніж у Кім&quot;: MARUV похвалилася пружними сідницями на спекотному фото&quot;Краще, ніж у Кім&quot;: MARUV похвалилася пружними сідницями на спекотному фото&quot;Краще, ніж у Кім&quot;: MARUV похвалилася пружними сідницями на спекотному фото

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Захоплені підписники обсипали дівчину комлпиментами, особливо захоплюючись її "видом ззаду".

  • Аня,сонце, навіщо так шикарно? Ти хочеш,щоб я померла від твоєї краси?
  • Персик
  • Краща
  • Нереально красива
  • Незрівнянна!!!
  • Дуже красива)
  • Пощастило чоловікові
  • Попа, краще ніж у Кім...
  • Красуня, просто шикарна
  • Солодка дівчина

&quot;Краще, ніж у Кім&quot;: MARUV похвалилася пружними сідницями на спекотному фото

Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, MARUV разгорячила публіку образом сексі-поліцейської на одному з концертів.

А до цього MARUV і Ганна Різатдінова похвалилися завидною розтяжкою. Гімнастка і співачка зробили кумедне фото після першого ефіру шоу Танці з зірками 2019, який відбувся 25 серпня.

"Заарештуйте мене": MARUV разгорячила публіку образом сексі-поліцейської Епатажна MARUV дала партнеру ляпаса на репетиції Танців з зірками
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