Найкраща версія себе: Настя Каменських показала, як займається спортом в Мексиці

Співачка Настя Каменських, яка разом з її чоловіком Потапом є членами журі шоу Голос країни-10, і вже провели декілька сліпих прослуховувань, продовжує публікувати жаркі фото з Мексики (слід зазначити, що зйомки сліпих прослуховувань проходили заздалегідь і виходять у запису).

Виявилося, що не тільки пляжами і розслабленим відпочинком зайнятий її день, співачка не зраджує собі і активно тренується, щоб підтримувати свою спокусливу фігуру у формі. Вона опублікувала кадр, зроблений на узбережжі Карибського моря біля містечка Тулум, на якому позувала на тлі досить незвичайної скульптури з дерева.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Обожнюю тренування на свіжому повітрі! Для мене заняття спортом це завжди в задоволення! На природі я надихаюсь і знімаю емоційну втому. В результаті отримую прилив енергії та заряд позитиву на весь день!" - поділилася вона своїм способом розслабитися і надихнутися одночасно.

Для ранкових активностей Каменських обрала комплект форми власного бренду спортивного бренду, який складався з коротких шортів і топа. Оскільки спекотна мексиканська погода сприяє можливому перегріву під час фізичних вправ — вибір Насті цілком доречний. В якості взуття співачка обрала яркио-помаранчеві кросівки і заплела волосся в пучок.

Підписники підтримали Настю в її пристрасті до спорту:

Спорт це супер

Клас

обновляешься до кращої версії самої себе

Краса

Красуня

Вау

Варто відзначити, що в Мексиці Настя Каменських значно поповнила свій гардероб. Так їй сподобалася національний елемент гардеробу мексиканців — пончо, фото у якому вона розмістила в соцмережах.