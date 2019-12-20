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"Краща пісня року!" Каменських похвалилася новою нагородою

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.12.2019 - 17:31
"Краща пісня року!" Каменських похвалилася новою нагородою
Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Дружина Потапа повідомила, що її новий трек став кращою піснею року

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка була визнана співачкою 2019 року, отримала чергову нагороду. Телеканал "Україна" назвав новий трек дружини Потапа під назвою Elefante "Кращою піснею року".

Зірка повідомила про це фанатам в Insatgram і похвалилася заповітною статуеткою. На знімку можна побачити 32-річну Настю в незвичайному рожево-чорному платті з пластиковими та золотими вставками, яке підкреслило її апетитну фігуру.

"Elefante - краща пісня року! Спасибі, каналу "Україна". Я неймовірно щаслива, що вам подобається моя пісня. Вітаю всіх з наступаючими новорічними святами і бажаю, щоб всі ваші мрії здійснилися! У новорічну ніч привітаю вас з усіх телеекранів!" - написала в мережі вона.

&quot;Краща пісня року!&quot; Каменських похвалилася новою нагородоюНастя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Пропонуємо вам побачити кліп на пісню Elefante.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських була визнана "Співачкою року" за версією музичної премії M1 Music Awards. Крім того, вона також отримала статуетку в номінації "Червона рута" спільно з радіостанцією "Русское радио Україна".

Настя справила справжній фурор своєю появою на червоній доріжці - артистка позувала у відвертій чорній сукні з пікантним вирізом на стегні - де, до речі, не проглядалася спідня білизна. Зірка доповнила свій спокусливий образ цікавою деталлю – половину її обличчя приховувала маска пантери.

Захід відвідали вершки українського шоу-бізнесу - багато з них також вийшли в той вечір на сцену, а організатори відзначили нагородами досягнення виконавців у 10 номінаціях.

Нарешті показала все: Настя Каменських на голому фото блиснула апетитними формами "Пристрасна і чуттєва": Каменських повторила образ Йовович у фільмі "П'ятий елемент"
Новини України Настя Каменських
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