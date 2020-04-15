Краща листівка: Осадча та Горбунов зворушили домашніми іграми з синочком Іваном (відео)

Катя Осадча та Юрій Горбунов продовжують проводити час вдома на самоізоляції, до чого закликають своїх фоловерів. При цьому вдома своїм зоряним батькам не дає нудьгувати їх трирічний син Ваня. Раніше Катя і Юрій неодноразово відзначали, що на період карантину їм довелося з телеведучих стати "батьками-аніматорами". Осадча та Горбунов постійно знаходяться в пошуку нових розваг для синочка, якому нудно вдома. При цьому телеведучі також вирішили допомогти тисячам українських родин, які зіткнулися з такою ж проблемою. Осадча записала цікаве відео, на якому показала фрагмент ігор з синочком.

До речі, таким чином телеведуча приєдналася до кампанії дитячого фонду UNICEF в Україні!

“Щоб діти дошкільного віку не залишилися без уваги і корисних занять під час карантину, ми розробили для вас дієві поради! Під хештегом #ВчимосяВдома вас чекають активності, розроблені UNICEF та Міністерством освіти і науки України, у виконанні українських зірок і блогерів", — йдеться на instagram-сторінці ЮНІСЕФ

До плеяди зоряних блогерів також приєдналися Осадча і Горубунов.

“На час карантину батьки — найкращі вигадники розваг для своїх дітей. Хороша ініціатива @unicef_ukraine — ділитися своїми варіантами активностей, що розвивають дрібну моторику, фантазію, пам'ять, сприйняття кольорів. Діліться своїми ідеями, викладайте з хештегом #LearningAtHome #ВчимосяВдома, відзначайте мене @kosadcha. І самими крутими ідеями я поділюся зі своїми підписниками", — обіцяє Катя Осадча.

Тим часом сама Катя ділиться одним із варіантів корисного часу з сином. Наприклад, Катя і Юрій решилиа зробити з сином листівку з калами. Для цього знадобляться фарби, ватяні диски і ватяні палички!

"Тепер змивати макіяж не потрібно і ми робимо з них квіти", — жартує Осадча.

Також на відео Катя показала, з яким захопленням Ваня розфарбовує ватяні диски, з яких потім Горбунов вирізає листя. Також хлопчик сам приклеїв квіточку до листівці.

Відзначимо, що Юрій і Катя все ще не показують обличчя синочка і знімають його зі спини. Зіркові батьки до останнього оберігають особистий простір дитини від публічного життя.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов від душі "побив" Катю Осадчу вербою.