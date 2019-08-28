"Найкраща мама в світі": 7-річна донька Полякової зворушила мережу милим визнанням (відео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Аліса виконує пісню Полякової - "Королева ночі"

Оля Полякова все частіше балує шанувальників різними фото і відео зі своїми доньками. Зазначимо, що українська "королева ночі" на даний момент продовжує насолоджуватись відпочинком і відпусткою. При цьому, судячи з усього, Полякова поки не планує кудись летіти. Співачка набирається сил з рідними в своєму заміському будинку, де у неї є басейн, озеро, велика зелена територія. Більш того, навіть під час відпустки Полякова не пропускає занять з фітнесу. І навіть записує пізнавальні відео для своїх шанувальників. Приміром, нещодавно Полякова показала "спокусливе" тренування в басейні!

Разом зі своєю зірковою мамою насолоджуються відпочинком і її дочки. І якщо Маша полетіла в США, то її молодша сестра, 7-річна Аліса продовжує відпочивати з мамою.

У розділі сторіз на своїй сторінці в мережі instagram Полякова опублікувала серію забавних відео, на яких просто вирішила побавитися з донькою. При цьому відео було записано, швидше за все, у ванній кімнаті.

Мама з донькою танцюють. При цьому Аліса співає пісню "Королева ночі".

"Парті ін да хаус", - з гумором підписала відео Полякова. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Певица #ОляПолякова с дочкой Алисой решила немного повеселить фолловеров)) "Самая лучшая в мире мама" pic.twitter.com/WZDtUCZ2Gz — MyGlamWish (@glam_wish) August 28, 2019

Ще трохи пізніше Аліса позувала на відео у довгій білій футболці з написом "Ось так виглядає найкраща мама в світі".

“Ця футболка - доказ, що моя мама найкраща в світі. І знайте, що тільки моя мама найкраща в світі", - каже Аліса.

До речі, до цього Оля Полякова в червоному купальнику схвилювала мережу. Співачка каталася на яхті. І звичайно ж, не змогла відмовити собі в задоволенні зробити дуже яскраве фото! На знімку співачка позує в закритому купальнику насиченого червоного відтінку. При цьому не можна не відзначити - Ольга виглядає приголомшливо!

Раніше співачка Оля Полякова показала зоряне тренування з доньками. Знаменитість зізналася, що працювати над своїми фігурами дівчатам доводиться чимало.