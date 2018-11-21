Лоза назвав Лорак, Басту і Шнурова "слабенькими вокалістами"

Фото: Юрій Лоза (facebook.com/Юрий Лоза)

Музикант розкритикував членів журі російського шоу "Голос"

Одіозний російський музикант Юрій Лоза піддав критиці шоу "Голос", а також членів журі, які оцінюють конкурсантів. Особливо він пройшовся по реперу Басті, дісталося й іншим суддям, серед яких українська співачка Ані Лорак, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров і композитор Костянтин Меладзе, передає "Царьград".

"Члени журі дуже слабенькі самі — як вокалісти, як артисти. Чого може навчити гарного співака репер Баста? Який співати не вміє. А популярний він тільки тому, що його показують по Першому каналу в прайм-тайм. Візьміть будь-який проект і покажіть його в прайм-тайм — буде не менша популярність, а більша", – заявив Лоза.

При цьому він упевнений, що проект "Голос" націлений не на пошук нових талантів і судді спеціально відсівають сильних учасників, щоб ті в подальшому не складали їм конкуренцію на сцені.

"Гарних, сильних артистів, з якими важко потім буде боротися, щоб народ не обурювався, зазвичай відсівають на сліпих прослуховуваннях. Дивляться матеріал, і всіх сильних намагаються прибрати. Ще раптом переможуть, а потім будуть штовхатися на естраді і заважати співати членам журі", — вважає артист.

Фото: члени журі шоу "Голос" (instagram.com/voice1tv)

Лоза вважає проект "Голос" "іноземною вторсировиною", яка набило оскому на Заході, але прижилася в Росії.

"Вся наша медіасистеми заточена на купівлю іноземної застарілої вторсировини всякої. Коли якийсь проект на Заході набиває оскому, його продають дешево, а наші його купують дорого за попередніми цінами. На цьому вони й живуть, заробляють. В цьому проекті все прописано від початку до кінця: розстановка, як реагують судді, що треба брати, чого не брати, там ні про які таланти розмови немає. Потрібні характери, потрібні типажі, свара в рамках, щоб про це говорили", — переконаний музикант.

Нагадаємо, раніше Юрій Лоза розкритикував творчість померлої солістки The Cranberries. На думку виконавця, музика The Cranberries "не зігріває російську душу". На його думку, популярність пісні Zombie - просто результат ефірної розкрутки.

Відзначимо, що Юрій Лоза потрапив у базу сайту "Миротворець" за пропаганду російської агресії.

До речі, Ані Лорак приїхала в Київ для зйомок новорічного вогника. Багато українські шанувальники Лорак зраділи її приїзду і заявили, що з нетерпінням чекають її концертів.

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