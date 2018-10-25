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"Лови момент, лови хвилю": Тіна Кароль захопила пікантним фото

Lite » Зірки 25.10.2018 - 18:07
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка продемонструвала яскравий літній образ

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно знялася для українського "зоряного" календаря, захопила шанувальників новим пікантним знімком. Фото артистка опублікувала у своєму Instagram.

На знімку Тіна демонструє спокусливий літній образ. Зірка позує в світлій сукні з глибоким декольте і відвертим розрізом на стегні.

&quot;Лови момент, лови хвилю&quot;: Тіна Кароль захопила пікантним фотоФото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Життя тече своєю чергою і безпощадна до твоїх страхів. Варто переживати і нервувати?. Лови момент, лови хвилю. Живи в любові до світу!
Удача чекає тебе за поворотом. Не прогав її, зауваж її в щоденній метушні.
Мрієш сміливо?" - написала співачка під фотографією.

&quot;Лови момент, лови хвилю&quot;: Тіна Кароль захопила пікантним фото&quot;Лови момент, лови хвилю&quot;: Тіна Кароль захопила пікантним фото

Скріншот поста (instagram.com/tina_karol)

Підписники захопилися красою співачки, а також розповіли про свої мрії. Деякі назвали Кароль своїм натхненням.

"Мрію, та й взагалі фраза "мрій сміливо" стала, можна сказати, що девізом у житті. І ще дуже мотивують твої тексти під постами, пиши їх частіше", "Мріємо сміливо і навіть дуже. Іноді навіть сама дивуюся..як ці мрії збуваються", "Так мрію, Тіна ви натхнення для мене!!!", "Красуня! Дуже мудрі слова...." - пишуть користувачі мережі.

&quot;Лови момент, лови хвилю&quot;: Тіна Кароль захопила пікантним фото&quot;Лови момент, лови хвилю&quot;: Тіна Кароль захопила пікантним фото

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль шокувала шанувальників "голим" фото. Дівчина показала практично оголеній груди в глибокому декольте. Багато були обурені тим, як ніжний образ співачки буквально переріс у порнографію.

До речі, нещодавно Тіна Кароль стала додавати в профіль знімки з новою natural-фотосесії. Шанувальники помітили посвіжілий і усміхнений зовнішній вигляд артистки.

Відео: РБК-Україна

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